Tegan Nox, la wrestler fa coming out e presenta la fidanzata

25enne wrestler gallese diventata famosa con il nome d’arte Tegan Nox, Steffanie Rhiannon Newell ha fatto coming out sui social presentando l’amata Sierra St. Pierre. Le due donne erano agli Universal Studios, a pochi metri dal castello di Hogwarts. “La vita è bella”, ha scritto Tegan, con un arcobaleno formato da cuori colorati in aggiunta.

Intervistata da Newsweek, Tegan ha così motivato l’improvviso coming out.

La mia vita si è sempre consumata in una situazione in cui non dovevo fare domande o dare risposte. Ma ho sentito che il momento giusto fosse finalmente giunto. Soprattutto ora, visto che mi sono innamorata della persona giusta. Sì, non c’era momento migliore per raccontare tutto a tutti. Le reazioni sono state grandiose. Ho sentito anche Sonya Deville, che mi ha dato il suo numero e mi ha detto di chiamarla se dovessi avere bisogno di qualsiasi cosa. Ovviamente una piccola percentuale di persone che non hanno apprezzato il mio coming out esiste, ma il 99% delle reazioni sono state positive. Ho ricevuto messaggi di congratulazioni da non so quanti colleghi e amici. È stato stupendo, anche perché mi ha permesso di capire quante persone meravigliose ci siano al mondo.