Se stai cercando un test sull’orientamento sessuale, in questo articolo troverai la lista aggiornata dei test presenti sul nostro sito, quelli in particolare sull’omosessualità maschile e femminile e sull’eterosessualità.

Prima di elencarteli, vogliamo farti presente, tuttavia, che i test sugli orientamenti sessuali che troverai in questo articolo non sono scientificamente validi, ma prendono ispirazione da modelli, come la scala di Kinsey, e sono stati realizzati con un fine puramente ludico.

Ad esempio, il test basato sulla scala Kinsey, quando fu pubblicato, ebbe il mero obiettivo di introdurre il concetto di sessualità umana fluida, ovvero non rappresentata da compartimenti stagni. Non c’è mai stata, nemmeno da parte di chi ha inventato la classificazione dell’orientamento eterosessuale-omosessuale, la pretesa di “categorizzare” le persone in un determinato orientamento.

Seppure nessuno di questi test possa stabilire in maniera precisa il tuo orientamento sessuale, i giochi che ti proponiamo possono iniziarti a chiarire alcune idee.

Alcuni di essi, inoltre, sono rivolti esclusivamente alla comunità LGBTQ, come quelli che fanno uso di un determinato linguaggio gay.

Proseguendo nella lettura, scoprirai quali sono.

I test sugli orientamenti sessuali di Gay.it da provare ora

La natura dell’orientamento sessuale è molto più complessa di ciò che pensiamo e non è rappresentata unicamente dalla sfera sessuale ed affettiva/romantica. Essa è frutto dell’interazione tra diversi fattori (biologici, culturali, ambientali e genetici).

Ancora più importante è sapere che l’orientamento sessuale non nasce da una scelta. Questo presupporrebbe che possa essere cambiato e, come probabilmente già saprai, è qualcosa di praticamente impossibile.

Una volta fatta questa premessa, partiamo subito con la nostra lista dei test sull’orientamento sessuale.

Test sull’omosessualità maschile, femminile e sull’eterosessualità

I test sugli orientamenti sessuali di Gay.it, più divertenti e che meritano di essere provati (anche solo per farsi una grassa risata), sono i seguenti:

Test della scala Kinsey. Seppur non esista un vero test della scala di Alfred Kinsey, ma solo la classificazione da lui redatta, questo test è un gioco divertente che ti dirà a che livello della scala ti poni : ad esempio, se sei esclusivamente eterosessuale, se sei omosessuale ed ogni tanto etero, oppure se sei, sembra ombra di dubbio, omosessuale;

: ad esempio, se sei esclusivamente eterosessuale, se sei omosessuale ed ogni tanto etero, oppure se sei, sembra ombra di dubbio, omosessuale; Sei un etero DOC o un etero curioso? Questo quiz è uno dei pochi che potrebbe farti capire qualcosa di più sul tuo orientamento sessuale. Basta rispondere con sincerità.

Test per lesbiche

Sei una lesbica lipstick in stile Rosalinda Celentano con un calice di vino sempre a portata di mano o in stile Imma Battaglia, molto butch e con una predilezione per la birra? Scoprilo in questo test.

Test divertenti per soli gay

Questi test sono rivolti alle persone gay per capire a quale tipologia di omosessuale appartengono: dalla maschia, alla regina del pride, dal twink al daddy. Ecco i più divertenti: