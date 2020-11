The Crown 4, la recensione: Diana e Margaret Thatcher sfidano la Regina in una stagione fantastica

10 episodi produttivamente parlando mastodontici, dalla scrittura sublime e dalle interpretazioni memorabili. La quarta stagione di The Crown si può giustamente definire l’evento tv dell’anno, per qualità e verosimiglianza. La serie copre interamente gli anni ’80, decennio di tumulti per il Regno Unito, ma anche di grandi cambiamenti e rivoluzioni, soprattutto per la famiglia Reale. L’avvento di Diana Spancer è ricostruito minuziosamente da Peter Morgan, che delinea i lineamenti di una ragazza normale (per quanto figlia di un Visconte), che conviveva a Londra con le migliori amiche, facendo pulizie per la sorella, catapultata sulle prime pagine di tutto il mondo grazie alla storia d’amore da favola Disney con Carlo. La bella principessa e il futuro re. Peccato che dietro quelle nozze architettate ad arte da Buckingham Palace si nascondesse una profonda infelicità da parte di entrambi. Lui, Carlo, aveva occhi e cuore solo per la venerata Camilla, che continuò a frequentare anche da sposato. Lei, Diana, si sentiva imprigionata in una galera reale, priva di affetto e di stima, sola insieme ai propri problemi con la bulimia. La sconosciuta Emma Corrin, scovata al termine di un casting infinito, è di una bravura abbagliante, per come sia riuscita a far riemergere le fragilità e il carisma di Diana, quella luce che emanava ad ogni apparizione pubblica, facendo precipitare il viziato, insicuro, arrogante Carlo (bravissimo Josh O’Connor) nell’inevitabile cono d’ombra, per lui inaccettabile. Una Diana giovane e sciocchina, pop negli interessi e bisognosa di attenzioni costanti, ammaliata dalla fama e da quella favola che si è presto tramutata in incubo.