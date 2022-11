Il 3 luglio del 1981 il New York Times pubblicava un articolo a firma Lawrence Altman dal titolo “Scoperto raro cancro in 41 omosessuali“. Quel ‘raro cancro’, poi rilanciato un po’ ovunque come il ‘cancro dei gay’, era il virus dell’hiv. Il mese prima, era il 5 giugno del 1981, sul bollettino settimanale MMVR del CDC (Centers for Disease Control and Prevention) erano già stati segnalati casi sospetti di polmonite da Pneumocystis carinii in cinque uomini omosessuali di Los Angeles. L’acronimo AIDS, Sindrome da Immunodeficienza Acquisita, nacque solo nell’estate del 1982, ma fu a partire da quel 3 luglio del 1981, con quell’articolo del New York Times, che l’allarme cominciò a suonare anche tra i media a più ampia tiratura, instillando i primi segnali di uno stigma che di lì a poco avrebbe travolto milioni di persone Hiv+.

Il 1 dicembre si celebra la giornata mondiale contro l’hiv e noi abbiamo voluto ricordare alcuni indimenticabili momenti storici, spesso legati a doppio filo a personaggi celebri che hanno provato ad abbattere lo stigma, in tempi in cui indifferenza ed ignoranza sull’argomento relegavano le persone contagiate ai margini non solo dei sistemi sanitari, ma della stessa società.

Gli indimenticabili momenti storici contro lo stigma dell’Hiv

© Riproduzione Riservata