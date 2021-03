The Eternals della Marvel, Chloé Zhao: “Nessuno sforzo nell’inserire personaggi gay. Come tutti, amano”

2 minuti di lettura

38enne regista, sceneggiatrice, produttrice cinematografica e montatrice cinese, Chloé Zhao ha già scritto la storia degli Oscar. Mai, in 93 anni, una donna era riuscita a strappare 4 nomination in un’unica edizione. Lei ce l’ha fatta grazie a Nomadland, già Leone d’Oro a Venezia e in trionfo ai Golden Globe. La pellicola, in arrivo su Star di Disney Plus il prossimo 30 aprile, è stata infatti nominata a 6 Oscar 2021, tra i quali miglior film, regia, sceneggiatura non originale e montaggio, tutti firmati Chloé.

Zhao potrebbe diventare la 2a donna di sempre a vincere l’ambita statuetta come miglior regista, undici anni dopo il trionfo firmato Kathryn Bigelow con The Hurt Locker.

Lanciatissima e ricercatissima, Chloé, che dirigerà a breve un Dracula in salsa sci-fi e western, ha già girato The Eternals, nuovo cinecomic Marvel in uscita a novembre e a dir poco atteso e storico, perché avrà al suo interno il primo supereroe dichiaratamente gay dello studios. Intervistata da LaRepubblica, Zhao ha così commentato il suo cinecomic, da lei stessa sceneggiato.

Dividendo la mia vita in tre fasi direi che nella prima volevo essere un’artista dei manga, raccontare storie in modo fantastico e allegorico. Dopo l’adolescenza sono uscita dal mondo immaginario per scoprire realtà, viaggio, filosofia, politica, il cinema di Malick e Herzog. Con The Eternals provo a fondere le due esperienze. Nella storia degli Eterni ha senso avere il fantastico cast che abbiamo e che riflette la realtà. Angelina Jolie e gli altri attori hanno portato la loro autenticità, vi stupiranno. Non abbiamo fatto sforzi per inserire personaggi con l’etichetta gay: come tutti, amano.

Prodotto e interpretato da Frances McDormand, Nomadland è tratto dall’omonimo libro di Jessica Bruder “Nomadland. Un racconto d’inchiesta”, edito in Italia da Edizioni Clichy.

Dopo il collasso economico di una città aziendale nel Nevada rurale, Fern carica i bagagli sul proprio furgone e si mette in strada alla ricerca di una vita fuori dalla società convenzionale, come una nomade moderna. Fern è una donna di sessantun anni che ha perso suo marito e tutta la sua vita precedente, dopo che la città mineraria in cui viveva è stata sostanzialmente dissolta. Ma durante il suo percorso, diventa più forte e trova una nuova vita. Fern trova la propria comunità nei raduni tra nomadi a cui partecipa, nella forte amicizia con Dave (interpretato da David Strathairn) e nelle altre persone che incontra durante il suo viaggio. Ma soprattutto, come afferma Chloé Zhao, ‟…nella natura, mentre lei si evolve; nelle terre selvagge, nelle rocce, negli alberi, nelle stelle, in un uragano. È qui che trova la propria indipendenza”.

Con The Eternals vedremo anche il primo bacio gay nella Storia dei film Marvel, con tanto di famiglia omogenitoriale.