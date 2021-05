“The Oprah Conversation: Elliot Page”, dal 6 maggio su Apple TV+

3 minuti di lettura

Come scritto giorni fa con le prime anticipazioni, Elliot Page sarà il prossimo ospite di Oprah Winfrey in “The Oprah Conversation“, in arrivo anche in Italia giovedì 6 maggio in esclusiva su Apple TV +.

Una conversazione profondamente onesta con il pluripremiato attore e produttore, da sempre sostenitore della giustizia sociale, mentre racconta le sue battaglie in ambito personale e professionale, condividendo le sue speranze per le persone transgender di tutto il mondo.

Nominata al NAACP Image Award, “The Oprah Conversation” è una serie Apple Original in cui Oprah conduce discussioni intime con i migliori giornalisti del momento, leader carismatici e grandi professionisti di oggi, in esclusiva su Apple TV +. Filmate da remoto, le conversazioni guidate da Oprah puntano a dare nuova prospettiva a una serie di argomenti che danno forma al nostro mondo, rivelando storie avvincenti di connessione umana.

La serie esplora argomenti rilevanti e di grande impatto trattati con ospiti provenienti da tutto il mondo, regalandoci anche alcune conversazioni toccanti tra Oprah e persone simbolo del cambiamento come Emmanuel Acho, ospite della provocatoria serie web “Conversazioni scomode con un uomo nero“, in un episodio diviso in due parti; Il professor Ibram X. Kendi, autore di bestseller di “How to Be an Antiracist”; Bryan Stevenson, fondatore della Equal Justice Initiative e autore di bestseller del libro di memorie che ha ispirato l’acclamato film “Just Mercy”; l’icona della musica mondiale Mariah Carey; l’attore premio Oscar e attivista umanitario Matthew McConaughey; il leggendario vincitore del Grammy Award Stevie Wonder; la cantautrice e narratrice per antonomasia Dolly Parton; il 44 ° presidente degli Stati Uniti, Barack Obama; Amanda Gorman, la più giovane poetessa nella storia ad aver recitato un suo componimento alla cerimonia di insediamento; il comico, attore, scrittore, cantante e produttore, Eddie Murphy.

Elliot Page è stato candidato agli Oscar ai tempi di Juno. Il suo amore per la narrazione e la passione per la giustizia sociale lo hanno portato dietro la macchina da presa come produttore e regista di documentari il cui lavoro risponde alla chiamata all’azione di una generazione. Instancabile sostenitore delle identità sotto-rappresentate, Elliot utilizza la sua piattaforma per far luce su importanti questioni sociali e LGBTQ +, collaborando con la Astraea Lesbian Foundation For Justice, per raccogliere fondi destinati ad attivisti e giovani senzatetto. Il lavoro e l’attivismo di Elliot sono motivati dall’urgenza delle questioni che hanno un grande impatto sulle categorie più emarginate. Nel 2020, Elliot ha annunciato di essere transgender.

Page usa la declinazione di entrambi i pronomi e si identifica come transgender e non binario. Dopo il suo coming out, ha ricevuto ampio sostegno dalla comunità LGBTQ + e ora sta usando la sua voce per parlare di questioni legate alla violenza perpetrata contro i corpi trans, oltre a confrontarsi con i leader politici che cercano di criminalizzare l’assistenza sanitaria ai transgender. Nel 2014, Elliot ha tenuto un discorso sul coming out, personale e profondamente commovente, a “Time to Thrive“, una conferenza HRC che promuove il benessere dei giovani LGBTQI. Il discorso è arrivato a milioni di persone in tutto il mondo che lo hanno ascoltato condividere il suo desiderio di “fare la differenza e aiutare gli altri per costruire un futuro più semplice e pieno di speranza“, esprimendo quello che considerava un “obbligo personale e una responsabilità sociale“. Il coraggio, la difesa e la leadership di Elliot lo hanno reso una delle figure pubbliche più ammirate e rispettate della sua generazione. Nel marzo del 2021, Elliot è diventato il primo uomo transgender a comparire da solo sulla copertina di TIME Magazine.

L’attesissimo debutto alla regia di Elliot, “There’s Something in the Water“, è uscito in tutto il mondo venerdì 27 marzo. Il documentario, che Elliot ha diretto con l’abituale collaboratore Ian Daniel, è basato sull’omonimo romanzo di Ingrid Walton ed esplora il flagello del razzismo ambientale attraverso lo sguardo delle donne indigene e africane della Nuova Scozia che lottano per proteggere le loro comunità, la loro terra e il loro futuro. Elliot ha anche creato e prodotto la rivoluzionaria serie di documentari “Gaycation“, due volte nominata agli Emmy, che segue Elliot e Ian Daniel mentre esplorano la cultura LGBTQ + e le realtà spesso dure che devono affrontare le comunità queer in tutto il mondo. La seconda stagione racconta storie ambientate in paesi come India, Ucraina e Francia, nonché nel profondo sud americano e Orlando, durante le conseguenze della tragica sparatoria al Pulse Night Club.

Elliot attualmente interpreta Vanya Hargreeves nella fortunata serie, “The Umbrella Academy“, che segue un gruppo di supereroi che si riuniscono dopo la morte del padre adottivo. Elliot ha anche recitato nella miniserie di Lauren Morelli dei primi anni ’90 , “Tales of the City”, al fianco di Laura Linney e Olympia Dukakis.