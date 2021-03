Elliot Page sul Time, prima copertina dopo il coming out: “Unitevi a me contro l’odio transfobico”

< 1 minuto di lettura

Elliot Page conquista la copertina del Time. Un grande traguardo per l’attore, che il 16 febbraio scorso è tornato sul set di The Umbrella Academy, la serie di grande successo di Netflix. La foto che campeggia sul prestigioso giornale americano è la prima ufficiale e professionale ad essere condivisa da Elliot Page dopo il coming out come ragazzo trans, risalente allo scorso dicembre. “Non sono più riuscito a guardare per molto tempo le mie foto”, ha rivelato l’artista nell’intervista al magazine.

Uno scatto che assume un valore profondo, per la vita e la carriera di Elliot, ma anche per l’intera comunità LGBTQ+. “Sono pienamente ciò che sono“, la frase che campeggia sulla felpa di Elliot, che nella didascalia del post ha richiamato l’attenzione di tutti, affinché violenze e pregiudizi basati sull’identità di genere possano cessare:

Con profondo rispetto per coloro che sono venuti prima di me, gratitudine per coloro che mi hanno sostenuto e grande preoccupazione per la generazione di giovani trans che tutti dobbiamo proteggere, vi prego di unirvi a me e di condannare la legislazione transfobica, l’odio e la discriminazione in tutte le sue forme.

I diritti trans sono diritti umani, protect trans kids, l’invito che chiude il messaggio, in pochi minuti letto e condiviso da oltre centinaia di migliaia di utenti di Instagram. Gli hashtag lanciati dall’attore derivano da costanti espressioni discriminatori nei riguardi delle persone trans, anche da parte di chi detiene potere mediatico: