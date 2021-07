Tokyo 2020, Marta in gol in 5 Olimpiadi: nessuno come lei, icona LGBT del Brasile

2 minuti di lettura

Marta Vieira da Silva, calciatrice brasiliana, ha riscritto la storia delle Olimpiadi. Ancor prima della cerimonia di apertura, in onda domani, il calcio ha preso forma a Tokyo, con la nazionale brasiliana femminile che ha esordito battendo 5-0 la Cina. Autrice di una doppietta, Marta è diventata la prima persona in assoluto, uomini compresi, a segnare in cinque Olimpiadi diverse. 3 goal alle Olimpiadi del 2004, 3 goal alle Olimpiadi del 2008, 2 goal alle Olimpiadi del 2012, 2 goal alle Olimpiadi del 2016.

Record epocale applaudito anche da Pelè: “Ciao Marta, in questo momento starai dormendo perché sei dall’altra parte del mondo. Faccio il tifo affinché tu stia sognando ciò che hai fatto qualche ora fa. E a proposito di questo: quanti sogni di altri pensi di aver ispirato? Il tuo è molto di più di un primato personale. È il simbolo della speranza di un mondo migliore, in cui le donne conquistino molto più spazio. Questo momento ispira milioni di atlete, di tante diverse discipline e di ogni parte del mondo, che lottano affinché vengano riconosciuti i loro diritti. Complimenti, tu sei più di una calciatrice, perché con i tuoi piedi aiuti a costruire un mondo migliore“.

“Grazie per l’affetto, Rei, e per il tifo che fai per la nostra nazionale!“, ha replicato la calciatrice. “Ora concentrazione totale sulla prossima battaglia“.

Tra le più famose giocatrici nella storia del calcio, a livello individuale Marta ha vinto cinque FIFA Women’s World Player of the Year (dal 2006 al 2010) e un Best FIFA Women’s Player (2018), per un totale di sei affermazioni come miglior giocatrice del mondo.

A inizio 2021 Marta ha annunciato il fidanzamento con l’amata Toni Deion Pressley, 30enne calciatrice americana nonché sua compagna di squadra agli Orlando Pride. Marta è una dei 141 atleti dichiaratamente LGBT+ di queste Olimpiadi, record storico di sempre.