Olimpiadi di Tokyo 2020, è record di atleti dichiaratamente LGBT

3 minuti di lettura

Le Olimpiadi di Tokyo saranno le più dichiaratamente LGBT di sempre. Parola di OutSports, che ha conteggiato tutti gli atleti dichiaratamente LGBT qualitificati per i giochi Olimpici che prenderanno vita tra poco più di una settimana.

Parliamo di almeno 141 atleti gay, lesbiche, bisessuali, transgender, queer e non binari, ovvero più del doppio rispetto a quelli che presero parte ai Giochi di Rio del 2016. Il numero di atleti dichiaratamente LGBTQ presenti a Tokyo sarà maggiore al numero di atleti che hanno partecipato a tutti i precedenti Giochi Olimpici. Una straordinaria e attesa notizia che riflette la crescente accettazione delle persone LGBTQ nel mondo dello sport e nella società stessa. Social media come Instagram hanno offerto a migliaia di atleti una piattaforma dove essere finalmente sè stessi, senza paura alcuna.

Alle Olimpiadi estive del 2012 OutSport conteggiò 23 atleti dichiaratamente LGBT in gara, mentre nel 2016 furono 56. Ora siamo quasi al triplo rispetto a 5 anni fa.

“Competere alle Olimpiadi come atleta apertamente gay è piuttosto sorprendente“, ha confessato il nuotatore canadese Markus Thormeyer. Thormeyer gareggiò anche alle Olimpiadi di Rio, nel 2016, ma allora non aveva ancora fatto coming out. “Essere in grado di competere con i migliori al mondo con il mio io autentico nei più grandi giochi multi-sport internazionali che esistono, mostra fino a che punto siamo arrivati ​​con l’inclusione nel mondo dello sport. Spero che partecipando a questi Giochi possa mostrare alla comunità LGBTQ che esistiamo e che possiamo ottenere qualsiasi cosa“.

Quest’anno almeno 25 diversi Paesi saranno rappresentati da almeno un atleta pubblicamente LGBT in 26 sport, compresi i primi storici atleti trans. Gli Stati Uniti hanno il maggior numero di atleti LGBT dichiarati a queste Olimpiadi, superando quota 30. A seguire ci sono Canada (16), Gran Bretagna (15), Paesi Bassi (13), Nuova Zelanda (9), Australia (9) e Brasile (8). Questi numeri comprendono anche gli atleti di ‘riserva’, che andranno a Tokyo con le rispettive nazionali. C’è anche l’Italia, con la nuotatrice Rachele Bruni e la pallavolista Paola Egonu.

Le donne sono nettamente più numerose degli uomini, con un margine di 8 a 1. Lo sport con più atleti dichiarati è il calcio femminile, che vede oltre di 30 giocatrici in campo.

A seguire tutti gli sport che abbracciano almeno un atleta dichiaratamente LGBT alle imminenti Olimpiadi di Tokyo.

3×3 Basketball

Stefanie Dolson (USA)

Basketball

Julie Allemand (Belgium)

Sue Bird (USA)

Paula Ginzo (Spain)

Chelsea Gray (USA)

Brittney Griner (USA)

Sabrina Lozada-Cabbage (Puerto Rico)

Kim Mestdagh (Belgium)

Leilani Mitchell (Australia)

Shaina Pellington (Canada)

Dayshalee Salamán (Puerto Rico)

Breanna Stewart (USA)

Diana Taurasi (USA)

Ann Wauters (Belgium)

BMX Freestyle

Perris Benegas (USA)

Hannah Roberts (USA)

Chelsea Wolfe (USA, reserve)

Boxing

Rashida Ellis (USA)

Kellie Harrington (Ireland)

Michaela Walsh (Ireland)

Canoe Slalom

Evy Leibfarth (USA)

Florence Maheu (Canada)

Cycling

Georgia Simmerling (Canada)

Diving

Tom Daley (Britain)

Anton Down-Jenkins (New Zealand)

Equestrian

Cathrine Dufour (Denmark)

Edward Gal (Netherlands)

Carl Hester (Britain)

Domien Michiels (USA)

Hans Peter Minderhoud (Netherlands)

Nick Wagman (USA, reserve)

Fencing

Astrid Guyart (France)

Field Hockey

Sarah Jones (Britain)

Grace O’Hanlon (New Zealand)

Susannah Townsend (Britain)

Leah Wilkinson (Britain)

Golf

Mel Reid (Britain)

Alena Sharp (Canada)

Handball

Babi Arenhart (Brazil)

Nathalie Hagman (Sweden)

Alexandra Lacrabère (France)

Judo

Amandine Buchard (France)

Tessie Savelkouls (Netherlands)

Marathon

Aoife Cooke (Ireland)

Rowing

Saskia Budgett (Britain, reserve)

Kendall Chase (USA)

Gia Doonan (USA)

Maarten Hurkmans (Netherlands)

Meghan O’Leary (USA)

Ellen Tomek (USA)

Emma Twigg (New Zealand)

Julian Venonsky (USA)

Rugby

Elissa Alarie (Canada)

Britt Benn (Canada)

Kelly Brazier (New Zealand)

Gayle Broughton (New Zealand)

Isadora Cerullo (Brazil)

Megan Jones (Britain)

Alev Kelter (USA)

Ghislaine Landry (Canada)

Kaili Lukan (Canada)

Celia Quansah (Britain)

Kristen Thomas (USA)

Ruby Tui (New Zealand)

Sharni Williams (Australia)

Portia Woodman (New Zealand)

Sailing

Jolanta Ogar (Poland)

Cecilia Carranza Saroli (Argentina)

Shooting

Andri Eleftheriou (Cyprus)

Aleksandra Jarmolińska (Poland)

Skateboarding

Margielyn Didal (Philippines)

Poppy Starr Olsen (Australia)

Alexis Sablone (USA)

Alana Smith (USA)

Soccer

Yenny Acuña Berrios (Chile)

Andressa Alves (Brazil, reserve)

Bárbara Barbosa (Brazil)

Kadeisha Buchanan (Canada)

Marta da Silva (Brazil)

Rachel Daly (Britain)

Tierna Davidson (USA)

Anouk Dekker (Netherlands, reserve)

Christiane Endler (Chile)

Abby Erceg (New Zealand)

Magda Eriksson (Sweden)

Sisca Folkertsma (Netherlands)

Adrianna Franch (USA)

Lina Hurtig (Sweden)

Sam Kerr (Australia)

Fran Kirby (Britain)

Stephanie Labbé (Canada)

Hedvig Lindahl (Sweden)

Chloe Logarzo (Australia)

Erin McLeod (Canada, reserve)

Teagan Micah (Australia)

Vivianne Miedema (Netherlands)

Kelly O’Hara (USA)

Fernanda Pinilla (Chile)

Quinn (Canada)

Megan Rapinoe (USA)

Jill Scott (Britain)

Caroline Seger (Sweden)

Kailen Sheridan (Canada)

Sherida Spitse (Netherlands)

Demi Stokes (Britain)

Carly Telford (Britain)

Daniëlle van de Donk (Netherlands)

Shanice van de Sanden (Netherlands)

Stefanie Van Der Gragt (Netherlands)

Merel van Dongen (Netherlands)

Hannah Wilkinson (New Zealand)

Tameka Yallop (Australia)

Softball

Ally Carda (USA)

Amanda Chidester (USA)

Taylor Edwards (USA, reserve)

Larissa Franklin (Canada)

Haylie McCleney (USA)

Kaia Parnaby (Australia)

Anissa Urtez (Mexico)

Surfing

Silvana Lima (Brazil)

Sofia Mulanovich (Peru)

Swimming

Rachele Bruni (Italy)

Ana Marcela Cunha (Brazil)

Amini Fonua (Tonga)

Mélanie Henique (France)

Ari-Pekka Liukkonen (Finland)

Erica Sullivan (USA)

Markus Thormeyer (Canada)

Taekwondo

Jack Woolley (Ireland)

Tennis

Demi Schuurs (Netherlands)

Sam Stosur (Australia)

Alison van Uytvanck (Belgium)

Track and field

Tom Bosworth (Britain, race walk)

Erica Bougard (USA, heptathlon)

Dutee Chand (India, sprints)

Gabriela DeBues-Stafford (Canada, 1500-meter)

Yulimar Rojas (Venezuela, triple jump)

Raven Saunders (USA, shot put)

Volleyball

Ana Carolina (Brazil)

Douglas Souza (Brazil)

Paola Egonu (Italy)

Weightlifting

Laurel Hubbard (New Zealand)

Wrestling

Kayla Miracle (USA)