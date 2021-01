Marta Silva e Toni Pressley, fidanzamento ufficiale per le due calciatrici

Marta Vieira da Silva, 34enne calciatrice brasiliana, attaccante dell’Orlando Pride e stella della nazionale verdeoro, ha annunciato il fidanzamento ufficiale con la compagna di squadra Toni Deion Pressley, 30enne calciatrice americana. Sui social il bellissimo abbraccio tra le due donne, con le fedi nuziali orgogliosamente bene in vista.

Marta e Toni si frequentano dal 2017, quando hanno iniziato a giocare insieme ad Orlando, e sono compagne di squadra di Ashlyn Harris e Ali Krieger, calciatrici sposatesi nel 2019.

“Questo è un altro capitolo della storia che stiamo scrivendo insieme“, ha commentato la 34enne Silva nel pubblicare le foto di coppia, scattate da Jeremy Reper e dall’assistente Joe Petro di Fit2Row Orlando. Centinaia i commenti positivi ricevuti dalle due, compresi quelli in arrivo da ex compagne di squadra. Claire Emslie ha festeggiato con un semplice “Sì!!” mentre Shelia Zadorsky ha aggiunto un “Vi amo tantissimo, bellezze!”.

Silva è generalmente considerata come una delle più grandi calciatrici di tutti i tempi. È la prima giocatrice di qualsiasi sesso ad aver segnato un gol in cinque Coppe del Mondo e detiene il record per il maggior numero di gol messi a segno ai mondiali femminili. Dai più chiamata semplicemente Marta, è stata nominata FIFA World Player of the Year per ben sei volte.

Nel 2019 la coppia ha superato anche lo scoglio del cancro al seno, diagnosticato a Pressley. Subìta una doppia mastectomia, è poi tornata a giocare. Anche la FIFA ha fatto gli auguri alle future spose.