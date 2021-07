Tokyo 2020, la vogatrice polacca Katarzyna Zillmann vince l’argento e lo dedica alla fidanzata – VIDEO

< 1 minuto di lettura

Katarzyna Zillmann, zdobywczyni srebrnego medalu w Tokio, dziękująca dziewczynie w TVP. 👏🏳️‍🌈 pic.twitter.com/86hf5W8MTX — Kamil Heyka (@KamilHeyka) July 28, 2021

26enne vogatrice polacca, Katarzyna Zillmann ha vinto una fantastica medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo, per poi dedicarla alla fidanzata in diretta tv sulla tv di Stato polacca.

Katarzyna è una dei 168 atleti dichiaratamente LGBT di questa Olimpiade giapponese, la più ‘rainbow’ di sempre, e si è detta orgogliosa di poter essere simbolo di speranza per i più giovani.

“So che in questo modo aiuterò gli altri“, ha detto Zillmann. “Mi è bastato presentarmi con una maglietta con la scritta ‘Sport contro l’omofobia’ e ho ricevuto alcuni messaggi da ragazze che praticavano il canottaggio. Una di loro si è aperta con me, mi ha descritto la sua difficile situazione familiare e ha confessato che l’ho aiutata molto con il mio atteggiamento. Un messaggio del genere è sufficiente per dimenticare completamente migliaia di commenti di odio e facce disgustate“.

La scelta di Katarzyna di parlare a favore della visibilità LGBTQ+ è particolarmente sorprendente, considerando quanto accaduto in Polonia nell’ultimo anno e mezzo, con le ormai tristemente note “Free LGBT Zone”.

