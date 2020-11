Torino, formazione su pedagogia di genere per i maestri delle scuole d’infanzia e asili nido

Presentata lo scorso agosto dalla presidente della commissione Diritti e Pari Opportunità Cinzia Carlevaris e pochi giorni fa approvata dal consiglio comunale di Torino, con 28 voti favorevoli e due contrari.

Parliamo della mozione “formazione su pedagogia di genere per i soggetti che opereranno a stretto contatto con i bambini e le bambine nel nuovo servizio integrato Zero Sei“, che va di fatto a formare i maestri delle scuole dell’infanzia e asilo nido sulla pedagogia di genere nelle scuole.

La formazione dovrà “sensibilizzare e promuovere la cultura della parità di genere, riconoscere e saper decostruire a livello educativo e didattico gli stereotipi sessisti, utilizzare un linguaggio inclusivo e non discriminante, utilizzare metodi e strategie di coeducazione tra i sessi”, si legge nel documento, che mira ad “incoraggiare bambini e bambine a decidere del proprio percorso formativo, professionale e di vita basandosi sui loro interessi, invece che su qualcosa di socialmente imposto”.

Il documento, come riportato da ComuneTorino, si impegna inoltre a promuovere il benessere affettivo/relazionale dei bimbi, perfezionare le pratiche educative affinché siano inclusive di bambini e bambine che vivono in famiglie non tradizionali e a sostenere pratiche educative utili a contrastare gli stereotipi di genere volte a sensibilizzare le famiglie.