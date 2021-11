Torino, ragazzo etichettato come “fr*cio”. Sfiorata la rissa in pieno centro

2 minuti di lettura

Arriva da Torino l’ultima aggressione omotransfobica pubblicamente denunciata. Ieri pomeriggio Tommaso Testa, ventiquattrenne, è in Via delle Rosine quando sente alcuni scherni a lui rivolti ad alta voce provenire da due donne e un uomo. Decide di far finta di niente e prosegue sulla sua strada, fino a quando non incrocia lo stesso uomo che l’aveva deriso e che ora che lo intima malamente di togliersi dalla strada, etichettandolo come “fr*cio”. A questo punto Tommaso mima il gesto dello sputo. L’uomo lo vede, torna indietro, si toglie la cintura e intima di picchiarlo. Il ragazzo, spaventato, si difende con lo spray al peperoncino, ma l’aggressore continua a provare a picchiare il ragazzo. Alla fine Tommaso scappa e chiama il 112. Tutta l’aggressione è stata filmata da un amico della vittima. A denunciare quanto accaduto Serena Graneri, Presidente di Arcigay Torino.

“Quanti altri Tommaso ci dovranno essere per far capire alla nostra classe politica che l’Italia ha bisogno di una legge che tuteli le persone lgbt+? Gli applausi dei senatori che sono riusciti a bloccare il DDL ZAN sono uno schiaffo in faccia a ogni ragazzo che, come Tommaso, in Italia viene aggredito ogni giorno a causa del suo orientamento sessuale o della sua identità di genere. Siamo arrabbiati e arrabbiate per quello che è successo e pretendiamo un pieno riconoscimento dei nostri diritti e delle nostre tutele!”, ha dichiarato Serena Graneri, che ha espresso completa solidarietà al ragazzo aggredito. “Se lui lo vorrà, Arcigay Torino sarà lieta di accoglierlo nei suoi gruppi tematici e nei suoi spazi.”

Arcigay Torino offre da anni, tramite il suo sportello “Pronto Arcigay”, uno spazio accogliente di ascolto, sostegno e supporto a tutte le persone che sentono il bisogno di confrontarsi e di informarsi riguardo a temi inerenti a orientamento sessuale, identità di genere, accettazione in famiglia e sul lavoro. È possibile contattare questo servizio tramite la seguente email: accoglienza.arcigaytorino@gmail.com. Arcigay Torino offre inoltre Il Gruppo Giovani Torino Youngsterland è uno spazio aperto rivolto prevalentemente a giovani nella fascia d’età 16– 28 anni dove ogni domenica (tranne una al mese di pausa e il periodo estivo) ci si ritrova per affrontare uno o più argomenti correlati alle tematiche LGBTQIA. La partecipazione è libera e ogni incontro viene coordinato dalle/dai referenti e animato dal gruppo intero.