Tour de Trans, molto più di una corsa in bici: è il ‘viaggio della transizione’

Inclusione, informazione, consapevolezza e beneficienza. Questi gli obiettivi del Tour de Trans, le mille miglia da percorrere lungo le piste ciclabili dalla punta più meridionale a quelle più settentrionale del Regno Unito. Una bella sfida, che partirà da Land’s End in Cornovaglia e si concluderà a John O’Groats in Scozia.

L’intero percorso viene chiamata LEJOG, e ogni anno richiama migliaia di persone. Ma poche riescono a raggiungere la meta. Con questa iniziativa, si intende raccogliere fondi per l’organizzazione Chrysalis, che da anni supporta la comunità trans. Si intende però rendere tutta la società partecipe delle discriminazioni e in generale dei problemi che una persona trans deve vivere quotidianamente, avviando quindi anche una campagna di sensibilizzazione.

Il Tour de Trans non è solo una corsa in bici: è la metafora della transizione

Un viaggio non solo sulle due ruote, ma anche mentale. È il viaggio della transizione, da quando si inizia (la partenza) a quando si raggiunge l’obiettivo (la meta). In mezzo, la fatica e la speranza.

Pateon McGuire, una persona trans, ha spiegato che partecipare al Tour de Trans è un modo per essere sé stessi e per esternare una parte di sé che è rimasta chiusa troppo a lungo:

Volevo fare qualcosa che simboleggiasse fisicamente ed esternasse il mio viaggio di transizione verso il completamento e la totalità.

A sostenere Pateon, il figlio 17enne Callum, che non ha voluto lasciarlo solo in questa avventura. In camper, dietro a loro, ci sarà anche il compagno di Pateon, che li seguirà per offrirgli un aiuto per la notte e per sicurezza.

Chrysalis: la luce in fondo al tunnel dell’isolamento

Il Tour de Trans sta raccogliendo fondi per Chrysalis, l’ente di beneficenza che ha sostenuto Pateon durante la loro transizione. Un’organizzazione importantissima per tutta la comunità.