24enne tenta il suicidio gettandosi da un palazzo perché vittima di omofobia, salvato dai Carabinieri

La destra italica, così come gli estremisti cattolici, continua a dipingere il profilo di un’Italia che non discrimina, in cui l’omotransfobia non esiste, tanto da definire il DDL Zan ‘inutile’ e ‘dannoso’. Peccato che la cronaca quotidiana, e da anni oramai, racconti tutt’altro. Incessantemente.

In una settimana abbiamo avuto una brutale aggressione ad un ragazzo che teneva la mano del compagno, un pestaggio ad una coppia gay per un bacio, abbiamo visto un primario insultare il paziente sedato nel corso di un intervento, una coppia di papà con figli a cui è stato rifiutato lo sconto famiglia ad un acquapark, un bravo insegnante rimbalzato perché ‘finocchio’. E ora ecco arrivare la notizia di un dramma sfiorato.

Un ragazzo di 24 anni, nella serata di ieri, ha provato a suicidarsi gettandosi dall’impalcatura di un cantiere in via Mazzini, a Sesto San Giovanni, come riportato da MonzaToday. Stanco di essere deriso perché additato come omosessuale, il giovane ha inviato un messaggio alla migliore amica prima di arrampicarsi sull’impalcatura del palazzo ancora in costruzione, alto 12 metri. La ragazza, fortunatamente, ha subito chiesto aiuto al 112. A salvare il 24enne i carabinieri, tempestivamente intervenuti, che hanno approfittato di una piccola distrazione del giovane, intenzionato a gettarsi nel vuoto.