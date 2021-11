TvBoy su Raffaella Carrà e l’omofobia a Che tempo che Fa: “Basta messaggi d’odio verso un’intera comunità” – VIDEO

2 minuti di lettura

Fabio Fazio ha ieri sera ospitato TvBoy a Che Tempo che Fa, con oltre 3 milioni di telespettatori e il 12,3% di share a certificare il successo Auditel. 41enne palermitano, Salvatore Benintende, nome d’arte TvBoy, è uno degli street artist più popolari al mondo. Esponente del movimento NeoPop, il 1 dicembre inaugurerà la sua mostra personale a Milano. “Io amo la Street Art… io amo la strada, non smetter mai di fare i miei lavori per strada. Però era arrivato un punto in cui tutto ciò che avevo fatto era svanito. Ho sentito l’esigenza quindi di chiudermi nello studio e produrre su tela per lasciar qualcosa“, ha precisato l’artista, in onda con una t-shirt che raffigura una sua opera, ovvero Lionel Messi che bacia Cristiano Ronaldo.

Tra i miti celebrati da TvBoy anche Raffaella Carrà, con un murale realizzato a Barcellona indecentemente sfregiato da insulti omofobi. “Qua mi ha dato particolarmente fastidio perché hanno voluto lanciare un messaggio d’odio verso una comunità“, ha sottolineato TvBoy. “L’ho lasciato per un periodo, volevo che la gente si rendesse conto che era importante lanciare messaggi di questo tipo, perchè esistono ancora gli omofobi e le persone retrograde. Poi però ho deciso che la volevo rifare perché era uno sfregio che non potevo lasciare“.

Diverse le opere realizzate da TvBoy a sostegno dei diritti. Nel 2018 su un muro di Roma comparve un murale che immortalava un bacio tra Salvini e Di Maio, mentre a Pompei venne presto rimosso il murale che vedeva Papa Francesco contro l’omofobia. Altro murale con Bergoglio protagonista quello comparso a Milano, con Papa Francesco su una croce arcobaleno, mentre lo scorso settembre Mahmood è diventato l’icona gay San Sebastiano a Taormina.