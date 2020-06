Un pride sui principali megaschermi di Milano: Pulsee lancia la Digital Parade

Digital per forza, causa COVID, ma con grande innovatività: Tommaso Zorzi, Stefano Guerrera, Luigi Di Lella, Marco Cartasegna, Linda Morselli, Tommy Kuty, Alessandro Egger, Cristina Bugatty, Guglielmo Scilla hanno aderito all’invito di Pulsee, operatore luce e gas 100% digitale, per la Digital Parade del 27 giugno a Milano.

Ma la call è dedicata anche per tutti coloro che vorranno essere protagonisti di questa iniziativa che potranno apparire sugli schermi e manifestare digitalmente.

Per partecipare basta scaricare i filtri IG di Pulsee, fare selfie o story, inserire #EnergiaDiTuttiIcolori e taggare @Pulsee_Energy.

Una sfilata virtuale composta da selfie per celebrare la diversità e la libertà individuale e che sarà proiettata sui principali schermi di Milano: The Stage San Babila in Corso Vittorio Emanuele, The Stage Corso Venezia, Corso Garibaldi 16, Alzaia Naviglio Grande 26, Largo Augusto, Vetra, De Amicis, San Calimero.

Inoltre, in occasione della Gay Digital Week, Pulsee regala fino a 100 euro di sconto sulle prime bollette a chi decide di sottoscrivere, entro il 28 giugno, una fornitura Luce e Gas.

Pulsee, servizi aggiuntivi dedicati alla sostenibilità

Pulsee, l’operatore di luce e gas 100% digitale e dall’anima green, sostiene Milano Pride 2020, l’evento che ogni anno in tutto il mondo nel mese di giugno combatte ogni forma di discriminazione per orientamento sessuale, genere, etnia e credo.