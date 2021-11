Un Professore, coming out in prime time con la fiction Rai

2 minuti di lettura

Fiction Rai di successo, Un Professore di Alessandro D’Alatri si è ieri sera concessa un coming out in prime time da parte di uno dei suoi giovani protagonisti. Parliamo di Simone Balestra, figlio del professore di filosofia indiscusso mattatore, interpretato da Alessandro Gassman. Nei panni di Simone troviamo invece il sempre più lanciato Nicolas Maupas, milanese classe ’99 già visto in tv con Mare fuori e in Nudes, presente su RaiPlay.

Dichiaratamente fidanzato con la collega Ludovica Coscione, in “Un Professore” Nicolas indossa i panni di Simone, segretamente innamorato del coetaneo Manuel, interpretato da Damiano Gavino. Se nei primi episodi della fiction si era intuito un interesse da parte del giovane Balestra, nella puntata andata in onda ieri sera Simone ha fatto coming out con l’ex fidanzata.

“Ho pensato tanto a quello che è successo tra di noi. Credo di doverti dire la verità. C’è un’altra persona, ma non è una ragazza“. Davanti all’incredulità della coetanea (“Che vuol dire che c’è un’altra ragazza? Tu non sei…?“), Simone getta la maschera a lungo faticosamente portata. “Mi sono innamorato di uno come me. Non è facile da accettare questa cosa. È per questo che ti ho lasciato, anche se ti voglio un bene dell’anima. Non sapevo come dirlo, a chi dirlo, l’unica cosa che sapevo è che la prima persona che doveva saperlo, eri tu. Ti chiedo scusa“. Ed è qui che l’ex fidanzata lo abbraccia, rincuorandolo, sottolineando come non si debba scusare. “E indovina di chi mi sono innamorato“, continua Simone. “Del più bello, del più stronzo e del più etero di tutta la scuola!“.

Facile immaginare che nelle prossime puntate assisteremo ad un confronto diretto tra Simone e Manuel, figlio di Anita, interpretato da Claudia Pandolfi. Come reagirà Manuel, nel frattempo impelagato in una storia con una donna più grande, alla rivelazione d’amore del compagno di scuola? Anche lo scorso anno la fiction Rai ci aveva regalato un coming out in prime time, con Vivi e lascia Vivere di Pappi Corsicato.