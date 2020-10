Nudes, arriva lo Skam Italia targato Rai

Sono iniziate in Emilia Romagna le riprese di Nudes, serie originale prodotta da Bim Produzione in collaborazione con Rai Fiction per RaiPlay. Tratto dall’omonima Serie TV Norvegese prodotta da NRK, creata e scritta da Liv Joelle Barbosa Blad, Erika Calmeyer e Nina M. Barbosa Blad, Nudes punta ad essere il nuovo Skam Italia, con riprese partite a Casalecchio di Reno, San Giovanni in Persiceto e Bologna, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

Nudes racconta le esperienze di un gruppo di teenager che si ritrova a fare i conti con la divulgazione online di immagini a sfondo sessuale, addentrandosi nell’insidioso mondo dei social media attraverso un linguaggio intimistico e il punto di vista dei suoi giovani protagonisti.

La serie affronta il tema del revenge porn con sguardo realistico e moderno rivolto agli adolescenti, ma aprendo gli occhi anche al pubblico adulto sui pericoli del rapporto tra internet e sessualità dei più giovani. L’obiettivo è narrare le conseguenze di un gesto spesso fatto con superficialità, senza consapevolezza. La sua forza è farlo dal punto di vista dei ragazzi: senza filtri, con disarmante, dura e commovente sincerità. Senza puntare l’indice né verso chi commette il gesto né su chi lo subisce, ma mostrando quanto, negli adolescenti, il pensiero e il giudizio sulle cose sia ancora acerbo, in formazione. Quanto un’azione compiuta con leggerezza possa dimostrarsi devastante e incontenibile.

La serie si articolerà in 10 episodi da 20 minuti e avrà alla guida la regista Laura Luchetti, che con Fiore Gemello ha riscosso un grande successo internazionale entrando a far parte della rosa dei 4 registi che hanno rappresentato l’Italia all’EFA (European Film Awards 2019), dopo la calorosa accoglienza, tra gli altri, al Toronto Film Festival, al London Film Festival e alla sezione parallela del Festival di Roma, Alice nella città. Queste le sue parole a riguardo.

Nudes è un progetto a cui tengo molto e che mi dà l’opportunità di raccontare in maniera approfondita e realistica il fenomeno del revenge porn, una realtà giovanile allarmante ed estremamente attuale. È un onore lavorare a una delle prime serie originali di Rai Play e ringrazio Bim Produzione e il gruppo Wild Bunch per avermene affidato la regia.

La serie originale è stata un successo in Norvegia per aver acceso un riflettore sulle problematiche delle nuove generazioni legate all’uso scorretto dei social media, vincendo il premio come Miglior Programma Televisivo per Ragazzi e Miglior Colonna Sonora, al Gullruten, il più prestigioso premio televisivo norvegese. Distribuita da Wild Bunch TV, la serie originale è già stata venduta in molti Paesi tra i quali il Regno Unito, dove BBC3, per la prima volta, ha mostrato interesse nei confronti di un prodotto non in lingua inglese.