Una donna promettente, polemiche su Laverne Cox doppiata da un uomo: Universal torna in sala doppiaggio

< 1 minuto di lettura

Esordio alla regia di Emerald Fennell, vincitrice di un premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale, il folgorante Una donna promettente è finalmente in arrivo anche nei cinema d’Italia. In sala dal 13 maggio con Universal Pictures, la pellicola è andata incontro a non poche polemiche social per una clip in italiano che vede Laverne Cox doppiata da un uomo. Pe quale motivo, in tanti si sono giustamente domandati. Anche in Orange is the New Black, va ricordato, a doppiare Laverne in italiano fu Andrea Lavagnino, ma errare è umano mentre perseverare è diabolico.

Universal Italia parrebbe aver capito le critiche social, tanto dall’aver deciso di tornare in sala doppiaggio per doppiare nuovamente il personaggio interpretato da Laverne, che avrà così finalmente una nuova voce. Femminile. A darne notizia Badtaste. La prima clip in italiano in cui si poteva sentire la sua voce doppiata da un uomo è stata invece rimossa.

Protagonista indiscussa della pellicola è una superba Carey Mulligan, qui nei panni di Cassandra Thomas, da tutti considerata una giovane donna promettente… fino a quando un evento misterioso ha stravolto il suo futuro. Nulla, però, è come appare, nella vita di Cassie: ha un’intelligenza perfida e un’astuzia provocante, che mette in scena di notte quando prende forma la sua segreta doppia vita. Ora, un incontro inatteso può darle l’opportunità di rimediare ai torti del passato, per una storia emozionante e avvincente.

Una donna promettente è stato candidato a 5 premi Oscar e 4 Golden Globe, vincendo anche un BAFTA, due Critics’ Choice Award e 2 Independent Spirit Award.