Valdelsa, i sindaci di 11 comuni uniti a sostegno del DDL Zan – evento unico il 17 maggio?

L’Unione dei comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa è formata dai comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli e Vinci. Ebbene questi 11 comuni si sono riuniti sotto la bandiera dell’arcobaleno, per appoggiare senza sè e senza ma il DDL Zan. Intervistato da La Nazione, Giacomo Cucini, delegato alle Pari opportunità per l’Unione nonché sindaco di Certaldo, ha annunciato un possibile evento unico per il prossimo 17 maggio, giornata mondiale contro l’omotransfobia.

I sindaci degli undici Comuni hanno deciso di unirsi per ribadire l’importanza di tutelare i diritti di ognuno. E’ fondamentale sensibilizzare su temi come quelli contenuti nel ddl Zan, che auspichiamo venga quanto prima approvato: agire in questo senso significa dire no alla violenza e alla discriminazione e dare a tutti pari opportunità e strumenti di tutela.

Proprio a Castelfiorentino la 22enne Malika è stata cacciata di casa dopo il coming out in famiglia, con il sindaco Alessio Falorni subito al suo fianco, via Facebook, dopo la denuncia della giovane a FanPage: “Spero che lei veda questo videomessaggio e che si metta in contatto con me al più presto perché tenterò con tutti i mezzi a mia disposizione di darle una mano. Non conoscevo questa situazione. Ci sono dei valori e dei principi di civiltà che vanno garantiti e quindi io mi impegnerò a dare una mano a questa ragazza”.

Anche Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha ribadito l’urgenza di una legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo, parlandone direttamente con Alessandro Zan su Instagram, dopo l’appello pubblico di due settimane fa.