Varese inaugura l’Onda Pride 2020 con una Pride Week online, in attesa del Global Pride 2020

Domenica 7 giugno alle 20:30, l’evento “Cosa c’è sotto l’ombrello transgender? Identità di genere nascoste”. Attraverso delle testimonianze dirette ci sarà modo di scoprire le molteplici identità di genere di cui poco si parla: non-binary, genderfluid, agender, bigender. Con Yvan Molinari e Clara Baldin del gruppo trans di Arcigay Varese.

Lunedì 8 giugno alle 20:30 si parlerà di “Sessualità e disabilità” con Tommaso Tramonte, vicepresidente Arcigay Varese, e alcuni ospiti.

Martedì 9 giugno alle 20:30 un evento per esplorare gli spazi di attivismo lgbti+ che ognuno, dentro e fuori dalla comunità, può ritagliarsi. All’evento parteciparanno Irene Facheris, Content Creator, Equality Enthusiast, LGBTQ+ Ally, e Giulia Carloni (pedagogista specializzata in tematiche lgbtqia+).

Mercoledì 10 giugno alle 20:30 una serata dedicata al non-binarismo sessuale, alla fluidità e ai diversi stili relazionali. Si parlerà di bisessualità, pansessualità, poliamore, con B-Proud (gruppo informale che si occupa di bisessualità, pansessualità, e tutti gli orientamenti non monosessuali) e Shamar Droghetti (in segreteria nazionale Arcigay), che ricorderanno il loro percorso, le loro esperienze, anche con un pizzico di ironia. Modera Dario Dellanoce di Arcigay Varese.

Giovedì 11 giugno alle 20:30 “adolescenti e sessualità – 50 sfumature di arcobaleno”, realizzato da Arcigay Como. In un confronto tra due psicologhe esperte del settore, scopriremo come si sviluppa la sessualità e quali sono oggi gli scenari di chi si riconosce in una sfumatura alternativa all’eterosessualità in un viaggio attraverso l’accettazieterosessualitàto sociale, i fattori ambientali e i pregiudizi. Interverranno Chiara Taroni, psicologa e volontaria Arcigay Como, e Anna Bellissimo, psicologa e consulente sessuale.