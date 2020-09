Vergogna Tg2 sull’omicidio di Caivano: il compagno trans di Maria Paola diventa “Cira, che sta per diventare uomo” – video

Uccisa non una, bensì due volte. L’omicidio di Maria Paola Gaglione, 18enne di Caivano, in provincia Napoli, speronata mentre era in scooter dall’auto del fratello perchè innamorata di un ragazzo transgender, Ciro. Tra ieri sera e questa mattina diversi siti di informazione, da Il Mattino a Il Corriere della Sera, avevano inizialmente parlato di un ‘rapporto lesbico’, sbagliando. Perché il compagno di Maria Paola era un uomo transgender, Ciro, per l’appunto. Peccato che all’ora di pranzo il Tg2 abbia dato la notizia a modo suo. “Inseguita e speronata dal fratello per la sua relazione omosessuale, ferita l’altra ragaazza a bordo”, si sente nei titoli di testa. Poi il servizio di Michele Giordano, ancor più inaccettabile.

Una storia d’amore gay finita in tragedia. Uccisa perché Michele voleva ostacolare la relazione della sorella con una ragazza, Cira, 22 anni, che sta seguendo un percorso per diventare uomo. C’era anche Cira in motorino con Maria Paola. Cira è rimasta ferita. È stata lei a raccontare ai carabinieri il raid e il sogno d’amore spezzato dall’odio omofobo.

Identica indecenza al Tg1, che parla di ‘relazione gay’ nel lancio dei titoli, per poi proseguire con lo stesso pezzo del Tg2 firmato Michele Giordano. Il servizio è successivamente passato a rotazione su RaiNews 24.