Ospite di Silvia Toffanin nel salotto domenicale di Verissimo, il noto opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti si è lasciato andare ad una lunga intervista nella quale ha speso belle parole per l’ex moglie Paola Barale e allo stesso tempo ha lasciato tutti senza parole in merito al suo orientamento sessuale. Ma andiamo per gradi…

L’ultima volta che Gianni ha messo piede in quegli studi era il 2013 e d’allora molto è cambiato nella sua vita: per questo motivo, Silvia ha voluto ripercorrere insieme a lui tutti gli step più importanti della sua carriera professionale – dagli esordi nella danza al suo successo in tv come opinionista nel dating show di Canale 5 – fino per l’appunto ad arrivare al suo matrimonio con l’ex showgirl di Buona Domenica.

“Quando vai all’altare pensi che sia per sempre. Io ero molto innamorato e mi sono sentito molto amato. Posso non essere stato l’uomo perfetto, ha trovato un altro uomo e si è innamorata. Poteva succedere anche a me“, ha dichiarato Gianni Sperti facendo riferimento alla sua storia d’amore con Paola Barale.

Il ballerino, però, ci ha tenuto a specificare che il loro matrimonio non è finito solo a causa di un altro uomo ma anche a causa di alcune mancanze da parte di entrambi: “Io e Paola non ci siamo mai più rivisti, incontrati o parlati. Da parte mia non c’è rancore, sono molto sereno. Ricordo le risate che ci facevamo e la nostra complicità“.

Gianni Sperti a Verissimo: “Io omosessuale? Non lo dirò mai”

Durante l’intervista, la padrona di casa ha poi mostrato a Gianni Sperti alcune dichiarazioni rilasciate di recente proprio da Paola Barale nelle quali la donna allude al fatto che il volto di Uomini e Donne possa essere omosessuale e che quindi le abbia mentito per molto tempo.

Così, l’opinionista ha risposto in maniera secca: “Io ho superato il fallimento del matrimonio, e pensavo fosse andata avanti anche lei dato che poi ha avuto una storia d’amore molto lunga. Posso immaginare a cosa si riferisce, forse vuole fare credere che io sia omosessuale“.

Proprio a tal proposito, Gianni è poi tornato a chiarire – come già fatto in precedenza – la sua posizione attorno ai cosiddetti coming out: “Mi dà fastidio che ancora oggi ci sia questa voglia di sapere e di chiedere a una persona che tendenza sessuale abbia. Che io lo sia o non lo sia, forse sì o forse no, chi lo sa, io non lo dirò mai. Penso che siamo essere umani e bisogna catalogarci in base a chi è buono e chi cattivo, il resto chi se ne frega“.

Infine, Gianni Sperti è tornato a parlare di bei sentimenti e ha svelato di aver avuto un’altra relazione importante dopo la fine del suo matrimonio con la Barale: “Mi sono innamorato dopo di lei e anche se è stato più breve è stato un amore molto maturo. Ho amato con tanta passione m ananche quello è stata un po’ malato, c’era molta gelosia e quando mi sono sentito soffocare è finita. Oggi sono single e non sono nemmeno in cerca di una persona“.

