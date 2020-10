Gianni Sperti e il coming out: “perché il gay deve dichiarare di essere gay e all’etero non viene chiesto?”

Nella giornata di ieri sui social è presto diventato virale un brevissimo video estratto da Uomini e Donne, in cui Gianni Sperti a detta di molti avrebbe erroneamente fatto coming out.

Si è permessa di dirmi “non sono come te che ti batte il cuore ogni cinque minuti” come se io fossi uno che ne passa… tanti, tanti, ogni cinque minuti, quindi è un’offesa molto pesante.

Questo quanto detto dall’ex marito di Paola Barale nel corso della trasmissione di Canale 5, poi intercettato da TrashItaliano per un commento a riguardo. “In quel momento in puntata mi sono fermato per non dire una parolaccia“, ha precisato il 47enne opinionista. “Ogni tanto mi contengo. “Come se ne passassi tanti”… era riferito agli amori in generale. Comunque, ribadisco, non capisco perché l’outing in generale faccia tutto questo rumore mediatico, ancora oggi, nel 2020 e perché il gay deve dichiarare di essere gay e all’etero non viene chiesto. Appare ancor di più una discriminazione. Poi, se viene fatto spontaneamente, per sentirsi meglio con sé stessi, ben venga. Io rispetto le persone per quello che sono senza chiedermi con chi vanno a letto“.

Detto che Sperti dovrebbe parlare eventualmente di coming out, e non di outing, chiedersi per quale motivo un eterosessuale non debba dichiarare la propria eterosessualità dovrebbe rientrare in una di quelle 10 inconcepibili frasi che andrebbero una volta per tutte cancellate dalla faccia della Terra.

Essendo tutti noi cresciuti all’interno di una società binaria ed eteronormativa, l’eterosessualità rientra di fatto nella ‘norma sociale’, nell’ovvio, ed è per questo motivo evidente la ragione per cui nessun eterosessuale abbia mai sentito il bisogno di dichiararsi tale, così come è altrettanto scontato il perché non esista l’Etero Pride, tanto decantato dai cattoestremisti omofobi (citofonare Salvini).

Parlare di discriminazione tra gay ed etero in riferimento al coming out, che all’omosessuale verrebbe ‘richiesto’, è poi semplicemente insensato, per quanto solo attraverso un’effettiva visibilità proprio quel quesito un giorno potrà finalmente diventare d’archivio. Ma fino a quel momento la potenza umana, sociale e politica di un coming out rimarrà inattaccabile. Lecito non volerlo fare, prendersi i propri tempi, non “crederci”, prenderne le distanze. Tutto accettabile. Molto meno deriderlo, depotenziarlo, o far finta di non comprenderne l’importanza.