Víctor Gutiérrez, pallanuotista gay denuncia l’omofobia e fa la storia dello sport spagnolo – gallery

2 minuti di lettura

30enne pallanuotista spagnolo, Víctor Gutiérrez Santiago gioca nel Terrassa, è un ex nazionale ed è gay dichiarato. Attivista LGBT, ha denunciato su Instagram in un video visto da quasi un milione di persone di aver ricevuto insulti omofobi da Nemanja Ubovic, pallanuotista serbo incrociato in acqua poche settimane or sono.

Mi ha chiamato ‘froc*o’. Sul momento non ho voluto dargli importanza perché quando siamo a 200 pulsazioni al minuto tutti diciamo cose di cui poi ci pentiamo. Ma a fine partita non ho voluto stringergli la mano per quel che mi aveva detto e allora lui mi ha chiamato di nuovo ‘fr*cio’. Se tacessi non farei un favore alla pallanuoto. Se questo accade a me, che ho 30 anni, che sono visibile e che gioco in un campionato professionistico, mi chiedo cosa possa succedere a ragazzi e ragazze nel spogliatoi, nelle scuole, nelle piscine, sui campi di calcio. E questo non è ammissibile. Siamo nel 2021 e in Spagna, che è un Paese pioniere nei diritti e nelle libertà raggiunte per la collettività, eppure l’omotransfobia nello sport rimane ancora impunita. La palla è ora nelle mani della Federnuoto. Mi arrabbierei se guardasse da un’altra parte e non agisse in merito. Volevo inviare un messaggio a chiunque potesse ascoltarmi, voglio dire a tutti loro non uno o cento insulti devono impaurirvi. Che non vale la pena vivere dietro una maschera neanche per un secondo, che la vita è meravigliosa e ognuno deve mostrarsi come è con orgoglio, perché è così che siamo.

Un video presto diventato virale, quello pubblicato da Víctor, in lacrime dalla rabbia nel ricordare quanto accaduto in acqua, con conseguenze storiche. Per la prima volta nella storia dello sport professionistico spagnolo, infatti, un giocatore è stato squalificato per omofobia. Nemanja Ubovic è stato sospeso per quattro partite e dovrà pagare una multa di 200 euro.

“Oggi abbiamo fatto tutti la STORIA, con la prima sanzione sportiva di Spagna contro l’omofobia. Oggi lo sport è un posto leggermente migliore per TUTTI”, ha festeggiato sui social Victor, da applaudire e ammirare in testa al post, con una gallery social a lui tutta dedicata.