Vienna Pride 2021, il 19 giugno la sfilata a piedi e in bicicletta

2 minuti di lettura

Dopo aver cancellato il Pride del 2020, come del resto tutto il resto del mondo causa Coronavirus, Vienna ha annunciato la 25a Rainbow Parade per il 19 giugno prossimo. In presenza!

A darne notizia Katharina Kacerovsky, organizzatrice del Vienna Pride. “Dobbiamo ancora stare attenti, ma grazie a un intenso scambio con il mondo medico, le autorità e una pianificazione lungimirante e flessibile, il Vienna Pride potrà svolgersi dal 7 al 20 giugno. Soprattutto in tempi di crisi come questo, la visibilità, la gioia di vivere e una forte cooperazione sono tanto più importanti, così come la comune difesa della visibilità, del rispetto e della parità di diritti”.

“Stay safe, stay proud”, il motto di questa storica edizione, che andrà in scena senza carri. I partecipanti dovranno essere a piedi o in bicicletta, con una mascherina FFP2 e una distanza di 2 metri gli uni dagli altri. Punto d’arrivo il municipio della città. L’evento Pride viennese coprirà però 20 giorni. Il 1 giugno si terrà la FLAGincluded HOSI, con bandiere rainbow in tutte le scuole. Il 5 giugno si svolgerà la “Wiener Fensterl Parade”, con le bandiere arcobaleno esposte su finestre e balconi della città. Dal 7 giugno, teatri, università, il Wiener Wohnen, ospedali e altri partner isseranno la bandiera arcobaleno. Anche i tram attraversano Vienna con la bandiera arcobaleno per tutto il mese di giugno, al fine di rendere visibili le persone LGBTIQ.

Il 13 giugno si terrà il Pride Day allo zoo di Schönbrunn, senza dimenticare altri eventi on line. Ann-Sophie Otte, presidente di HOSI Vienna, ha dichiarato: “È la 25a Vienna Rainbow Parade e l’omotransfobia è ancora legale. Non esiste ancora alcun divieto di operazioni non necessarie dal punto di vista medico su bambini e adolescenti intersessuali. E agli uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini è ancora vietato donare il sangue – nel bel mezzo di una crisi sanitaria, questa discriminazione è difficile da battere in termini di assurdità. Questo dimostra quanto siano importanti tali dimostrazioni anche dopo i successi ottenuti negli ultimi anni”.

“Anche quest’anno il Vienna Pride ha il pieno sostegno della Città di Vienna, città colorata e cosmopolita in cui rispetto, diversità, uguaglianza e lotta alla discriminazione in tutti gli ambiti della vita sono valori e linee guida essenziali. Il Vienna Pride ne è un segno particolarmente forte e visibile”, ha affermato il sindaco Michael Ludwig.

“Sono lieto che il mese del Pride del 2021 possa essere realizzato con molti eventi e che lo scambio su argomenti queer si svolga insieme alla società civile. In una città cosmopolita e diversificata come Vienna, deve essere chiaro a tutti che i diritti umani non sono negoziabili e devono essere rafforzati quotidianamente. È quindi importante portare in alto il simbolo dell’arcobaleno e parlare contro l’odio e la discriminazione nella città di Vienna, difendendo l’uguaglianza e la diversità”, ha affermato il vice sindaco Christoph Wiederkehr.