Vienna presenta “Queens of Vienna” , documentario sulle drag queen più famose della città asburgica

Per celebrare il Pride Month l’Ente per il Turismo di Vienna ha presentato “Queens of Vienna”, documentario inedito per raccontare tutto il quotidiano, sul palco e nel privato, di alcune delle drag queen più famose della città asburgica. Per rafforzare poi l’offerta turistica, ecco arrivare una guida interattiva per la comunità LGBT+, fruibile sull’app IVIE, con i luoghi da non perdere in città. L’Ente per il Turismo di Vienna ha inoltre legato il suo motto “Celebrate the Extraordinary” nelle attività di promozione turistica per la Comunità LGBT+, ribadendo quanto sia importante il tema dei diritti e delle pari opportunità.

“Queens of Vienna“, disponibile su Youtube, è in tal senso volto a raccontare la vita di tre delle più famose drag queen di Vienna, Kleinkunstprinze sin Grazie Patrizia, Metamorkid e Ryta Tale, che da anni animano alcuni degli eventi di punta della città come il “Club Couler” al Vindobona o il “Drag Lab” allo Schikander. “A Vienna posso essere me stessa”, spiega con entusiasmo Metamorkid, che è nata in Alta Austria. Grazia Patricia aggiunge: “Per me Vienna è aperta e piena di gioia di vivere”. Il video, che dura una decina di minuti, accompagna Grazia, Metamorkid e Ryta nei loro spettacoli e offre esclusivi dietro le quinte e interviste molto personali con le queen di Vienna.

Quello che ne viene fuori è uno spaccato della loro quotidianità fatto di show ma anche interviste nelle quali fuoriesce la loro sensibilità, e quanto Vienna sia una città che permetta di essere sé stessi e vitale nei confronti di chiunque. Come scenografie del doc luoghi iconici di Vienna come la Reggia di Schönbrunn, il Palazzo del Belvedere, il teatro Burgtheater, il cinema Gartenbaukino e il Museo Ernst Fuchs.

“Queens of Vienna” lancia il Pride cittadino, con tanti eventi che si sussegeranno uno dietro l’altro, dal 1 al 12 giugno. Imperdibile è la parata dell’11 giugno che si snoda lungo la Ringstrasse e che vede il coinvolgimento dell’intera città con centinaia di migliaia di partecipanti. Tutte le informazioni aggiornate sul Pride Month e la Rainbow Parade di Vienna si trovano su wien.info e sul sito dell’organizzazione.

Grazie all’app Ivie, infine, arriva un nuovo itinerario fruibile, in inglese o tedesco, per scoprire i luoghi più importanti della città. Tra questi si segnala la libreria Löwenherz, il centro comunitario “Türkis Rosa Lila Villa”, il Café Savoy, il “Flinte” e il “Why Not”. E ancora l’Albertina o il Belvedere, poli culturali di primissimo ordine che hanno un legame speciale con il mondo LGBT+.

