Vita transgender e quello che pensa la gente: il pungente meme di Pink News

2 minuti di lettura

Cosa devono affrontare le persone transgender nel quotidiano? A quali pericoli vanno incontro? Perché hanno così poca voce?

E, soprattutto, come vengono raccontati i loro problemi e come sono percepiti?

Il problema della rappresentazione, sempre lui. Tralasciando la televisione, roccaforte polverosa dell’uomo etero bianco cis, e di tutta la narrazione tossica che con sé trascina; anche sui social è difficile raccontare e rappresentare la popolazione trans* nel modo giusto. Per fortuna ci sono attivisti influencer che quotidianamente narrano gli ostacoli burocratici, gli sguardi degli altri e le gioie di una relazione o di una community piena di amore e di sostegno. In Italia, è così con e grazie Francesco Cicconetti o Edoardo Pinto, solo per citarne due.

Grazie ai social, ognuno riesce a ricavarsi il suo piccolo o grande spazio in cui rappresentarsi e costruire una bolla sicura, in un mondo che non ti vuole riconoscere. E quando lo fa, tenta di filtrare il discorso a suo piacimento, perseguendo scopi ben precisi.

Pink News, magazine online della comunità LGBTQIA+, ha creato un meme molto semplice e diretto per comunicare il gap tra come le persone percepiscono i problemi della comunità trans* e quali questi problemi sono realmente.

I problemi percepiti delle persone trans*:

Bagni. Pronomi.

I problemi reali delle persone trans*: