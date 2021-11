Intervista a Edoardo Pinto, attivista transgender e star di TikTok: “Il mio coming out? Salvato dai social”

3 minuti di lettura

Tra le 10 persone transgender italianə che più stanno attirando l’attenzione dei social negli ultimi mesi c’è un TikToker di nome Edoardo Pinto, che fattosi conoscere prima del percorso di transizione, ha rivelato al mondo proprio attraverso i suoi canali la propria identità di genere, non conforme a quella assegnata alla nascita. I follower più affezionati, quindi, hanno potuto osservare giorno dopo giorno, nel racconto della vita che sono le Stories di Instagram, i suoi cambiamenti e il raggiungimento della consapevolezza.

Oltre 730.000 follower su TikTok e più di 100.000 su Instagram: Edoardo Pinto si è raccontato a Gay.it, sottolineando l’influenza che la sua esperienza virtuale ha avuto sulla sua crescita personale. Tra video comici, POV e trend internazionali, il creator si colloca tra gli attivisti LGBTQ+ di nuova generazione, capaci di parlare di temi sociali partendo dalla propria quotidianità, modulando temi e registri con grande scrupolo:

Edoardo Pinto in pillole, per chi è digiuno di TikTok ed Instagram.

Ho 21 anni e vengo da Torino In pillole? Solare ed energico, a volte un sacco testardo.

Quali i pro e quali i contro di essere un personaggio pubblico a tutti gli effetti?

Essere un personaggio pubblico ti mette un sacco di responsabilità addosso soprattutto se hai 21 anni. Sei un esempio per molti, quasi un modello da seguire. Anche se non sembra, è un “compito” delicato, bisogna calibrare ciò che si dice e le azioni che si fanno sui social. Non dico che ci sia bisogno di mentire a far vedere un’altra facciata, applico lo stesso atteggiamento che utilizzo sui social anche nella vita di tutti i giorni. Per essere un buon esempio bisogna essere trasparenti, o almeno io preferisco esserlo. Ovvio che si perde un po’ di privacy, la gente tende a voler sapere ogni cosa di te e spesso bisogna mettere dei paletti per far sì che le persone ti rispettino. I lati positivi sono molti, sono sempre stato molto aperto ad aiutare gli altri e questo è uno strumento veloce per poterlo fare, è gratificante, ti senti un leader per chi a volte non riesce a rialzarsi.

Quanto l’esperienza sui social e le persone conosciute su TikTok hanno influito sul tuo percorso verso il coming out?

I social sono stati la salvezza per il mio coming out, anche se per molti non è concepibile. Senza pensarci ho scritto tutto quello che mi faceva soffrire e con molto timore ho pubblicato un post, dichiarando la mia identità di genere. Oltre ai miei follower, anche i miei parenti e genitori hanno letto quelle righe e involontariamente mi sono “risparmiato” un coming out diretto che forse non ero pronto a fare. I social hanno influito in maniera positiva, sapevo che le persone che mi seguono mi vogliono così bene che non sarebbe stato un coming out a fare di me una persona diversa. Anzi, si è creato un legame ancora più solido, penso che ci siamo sentiti più vicini a me e le reazioni sono state un mix di amore e bene immenso, ancora oggi se ci ripenso mi emoziono.

@edoardo_pintooo molti di voi non lo sapevano quindi tranquilli , vi chiedo di essere solo gentili , non penso di aver mai mancato di rispetto a nessuno qua su TikTok. ♬ Mi fai impazzire – sabrinaccarminati

Chiunque sembra soggetto agli attacchi violenti sui social da parte dei cosiddetti “hater”. Quale commento ti disturba di più e come reagisci a messaggi di questo genere?

A volte le persone sanno essere davvero taglienti, un po’ per disinformazione e un po’ per ignoranza. Non ricevo molti commenti negativi, ma penso che il commento che più mi ha ferito sia stato sotto un video con mia mamma, “signora, mi dispiace per lei”. Mi ha fatto subito arrabbiare quanto riflettere. Penso che chiunque, anche la persona più seguita e abituata a questo tipo di commenti, dopo un po’ ci rimanga molto male. Il mio consiglio è quello di pensare sempre a ciò che viene scritto, perché a volte è davvero cattiveria gratuita senza motivo.

Alcune settimane fa il comico Dave Chappelle ha paragonato i genitali delle donne trans ad una bistecca vegana, scatenando polemiche ma anche grandi risate. Verso quale direzione sta andando il mondo? Sei fiducioso del futuro?

Io personalmente non concepisco l’ironia fatta su temi ancora molto fragili e delicati , come per esempio il percorso di transizione, i disturbi alimentari o mentali. Penso ci siano cose su cui poter scherzare e altre su cui bisognerebbe semplicemente stare zitti e provare ad essere più empatici verso chi sta attraversando percorsi del genere. Il mondo penso stia andando in due direzioni: chi vuole tornare indietro e chi invece lotta contro la prima, per far sì che chiunque si senta al sicuro. Io sto procedendo per la seconda direzione!

A proposito di futuro, come vedi Edoardo Pinto tra dieci anni?