Ospite di Ogni Mattina, il programma di TV8 condotto da Alessio Viola ed Adriana Volpe, Vittorio Sgarbi ha sfoderato il meglio (e il peggio) del suo repertorio di frasi fatti ed epiteti controversi. Quando è nei pressi di una telecamera, il critico d’arte non sa trattenersi, che si parli di politica, di gossip o di donne, come in questo caso. Dopo aver espresso la sua visione su come deve essere una donna – e già sul principio della riflessione ce ne sarebbe da discutere -, Vittorio Sgarbi è entrato in polemica con un altro ospite della trasmissione, il giornalista Alessio Poeta.

Quale è stata la scintilla dello scontro? “Nel politicamente corretto si dice che una donna debba avere gli stessi diritti? Allora non venga con me”, lo Sgarbi-pensiero sul femminile, a cui Poeta ha replicato provocariamente:

Se penso che con le tasse che pago contribuisco al suo stipendio, cambierei paese.

La risposta ha incendiato l’animo del critico d’arte e parlamentare, che tra una “capra assoluta” e un “ma chi caz*o sei tu?”, si è scagliato contro il giornalista, accusato di essere stato chiamato nello spazio solo per alimentare la polemica:

Ti stai agitando per dire stupidaggini col cervello inesistente che hai, sei una nullità. Lo stipendio di cui parli non lo paghi tu! […] Sei un uomo senza poesia, sei un morto. Rompi i coglio*i, perché sei un incapace.

A nulla sono serviti i tentativi dei conduttori e di Barbara Alberti, ospite in collegamento della trasmissione, di placare lo studio. Anzi, Vittorio Sgarbi ha deciso di calcare la mano spostando il fuoco dell’attenzione sull’orientamento sessuale del giornalista, senza venir meno a quella velata omofobia che contraddistingue talvolta i suoi interventi:

Io ho i miei gusti e tu hai i tuoi! Ti piacciono gli uomini? Mi devi spiegare perché tu non ti sposi con una donna? Perché ti piacciono gli uomini, si capisce!

Vittorio Sgarbi ha poi lasciato lo studio in polemica con il programma, firmando come di consueto un autografo alla telecamera ed augurando alla rete ascolti maggiori dei soliti per via della lite con Alessio Poeta.