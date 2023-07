Wilson Cruz e l’omofobia vissuta a scuola: “Ogni giorno mi chiamavano fr*cio”

0:00 Ascolta l'articolo

49enne attore statunitense, celebre ufficiale medico Hugh Culber a bordo della USS Discovery in Star Trek: Discovery nonché Dennis Vasquez nella serie Tredici, Wilson Cruz è tornato a parlare dell’omofobia vissuta in tenera età, tra gli anni ’80 e ’90.

Intervistato da Variety, Cruz è tornato a quegli anni di bullismo scolastico, in quanto presidente di GLSEN, organizzazione americana che lavora per porre fine alla discriminazione, alle molestie e al bullismo basati sull’orientamento sessuale, l’identità di genere e l’espressione di genere e per promuovere l’inclusione culturale LGBT e la consapevolezza nelle scuole primarie e secondarie. Nuova vicepresidente, la giornalista Imara Jones.

“Non so nemmeno come fosse non essere vittima di bullismo. Sono stato chiamato fr*cio ogni giorno. Ero arrivato al punto in cui nemmeno li sentivo più“, ha rivelato Wilson.

“Sono andato al liceo tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, prima che ci fossero alleanze gay-etero. L’unico modo per finire la scuola era quello di stare con i miei migliori amici, ovvero gli altri quattro ragazzi gay che conoscevo a scuola. Grazie a loro sapevo che c’era qualcuno che potesse riflettere la mia esperienza, farmi sentire come se non fossi anormale. Mi hanno salvato la vita. Ci siamo salvati la vita a vicenda. Ogni studente dovrebbe avere la possibilità di avere la migliore esperienza possibile a scuola dove poter imparare e sentirsi più supportato. Nessuno dovrebbe sentirsi come se dovesse uscire da lì il prima possibile, per salvarsi la pelle. Se ritieni che le nostre scuole siano il luogo di cui i nostri studenti hanno bisogno per sentirsi al sicuro, questa è l’organizzazione che dovrai sostenere“.

“Wilson Cruz e Imara Jones sono leader e attivisti incredibili che hanno svolto un lavoro straordinario e di grande impatto per trasformare GLSEN negli ultimi anni“, ha dichiarato la direttrice esecutive di GLSEN Melanie Willingham-Jaggers in una nota. “Siamo onorati di avere entrambi insieme a noi, mentre GLSEN apre un nuovo capitolo, e siamo orgogliosi di avere una leadership che rifletta i valori, il potere e la meravigliosa diversità della comunità LGBTQ+. Insieme, ci alzeremo per i giovani LGBTQ+ in tutto il pPaese e combatteremo contro coloro che cercano di cancellarli“.

Wilson, che ha preso parte anche alla bellissima docuserie Visible: Out on Television, tutta dedicata alla rappresentazione e alla visibilità LGBTQIA+ sul piccolo schermo, è attualmente sul set di Mother of the Bride, nuovo film di Mark Waters, regista di Mean Girls.

