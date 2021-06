Zayn Malik coinvolto in una rissa a sfondo omofobo? L’ex One Direction aggredito a New York – VIDEO

2 minuti di lettura

Zayn Malik torna a far parlare di sé. Nelle scorse ore il cantante, ex membro degli One Direction, è stato coinvolto in una rissa apparentemente a sfondo omofobo fuori da un locale di Manhattan. A segnalarlo è il portale americano TMZ, che ha evidenziato in rosso il fatto che l’artista abbia partecipato allo scontro senza maglietta, preso dalla rabbia. Che cosa sarebbe successo?

Mentre si trovava all’esterno dell’Amsterdam Billiards Club dell’East Village, quartiere di New York, per fumare in serenità una sigaretta verso le 2 del mattino, un gruppo di ragazzi avrebbe incrociato il suo sguardo. Complice la situazione, e probabilmente qualche drink di troppo, il cantante e i ragazzi che erano usciti dal locale a fianco hanno iniziato ad insultarsi e a provocarsi reciprocatamente. Nel video pubblicato come prova della notizia, si nota perfino un uomo che lancia uno sputo contro l’artista di Dusk Till Dawn, compagno della supermodella Gigi Hadid.

A mandarlo su di giri, sempre in base alle fonti raccolte da TMZ, sarebbe stato un commento omofobico da parte della comitiva di ragazzi nei riguardi di Zayn Malik, sin dagli esordi della sua carriera al centro di gossip sul suo orientamento sessuale e di quello degli altri membri degli One Direction. Già nel 2015, quando decise di lasciare il gruppo, aveva dichiarato a Fader:

Non ci sono relazioni segrete in corso con nessuno dei membri della band. Non è divertente, e continua a essere piuttosto difficile per loro. Non si metteranno naturalmente un braccio intorno all’altro perché sono consapevoli di questa cosa che sta succedendo, il che non è nemmeno vero. Non avrannno quel comportamento naturale. Ma è solo il modo in cui sono i fan. Sono così appassionati, e una volta che si sono messi in testa un’idea, è così che è, indipendentemente da qualsiasi cosa. Se non fosse per quella passione, quasi ossessione, allora non avremmo il successo che abbiamo avuto.

“Fr**io” gli avrebbe detto uno degli aggressori, che pare abbia tentato anche di rendere fisica la violenza verbale. Tuttavia, pare che la situazione non sia degenerata fino alle mani. Di fatto, non sono intervenute nemmeno le forze dell’ordine durante la rissa. Zayn Malik interverrà pubblicamente per parlare della faccenda?