Premi Oscar: Le canzoni più famose premiate nella storia degli Academy Awards

Manca pochissimo agli Academy Awards, conosciuti semplicemente come Oscar, che vedono la nostra Laura nazionale in lizza per vincere la statuetta dorata più famosa del mondo. Il premio Oscar alla miglior canzone originale (impropriamente chiamato Oscar alla migliore colonna sonora) potrebbe spettare proprio a Laura Pausini grazie al brano “Io sì” presente nella colonna sonora “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti con Sophia Loren.

Nella speranza che il nostro orgoglio italiano vinca l’Academy Award for Best Original Score, dedichiamo questo articolo alle canzoni più famose e premiate nella storia degli Oscar.

Sapevi, ad esempio, che negli anni Novanta le canzoni protagoniste degli Academy Awards furono quelle dei cartoni animate della Disney?

Se ci siamo dimenticati di qualche canzone o vuoi farci sapere qual è la tua preferita, scrivici nei commenti!

Le canzoni che hanno vinto la statuetta