Inghilterra, nel 2020 un’adozione su sei ha coinvolto coppie dello stesso sesso

“Le persone LGBT + possono fornire, e lo fanno, una genitorialità inestimabile“, ha dichiarato ad Attitude James Lawrence, Head of Communications & Engagement di New Family Social. “Le nuove statistiche sono entusiasmanti, poiché mostrano che le agenzie di adozione in tutto il Regno Unito si sentono sempre più fiduciose nel valutare e collocare i bambini con persone LGBT +. Le persone LGBT + portano abilità uniche che aiutano questi bambini vulnerabili a farsi largo nella loro identità e a realizzare il loro potenziale. Anche in questi tempi difficili le persone LGBT + si stanno facendo avanti in numero sempre maggiore per costruire le loro famiglie“.

Sono 27 i Paesi nei quali esistono delle norme che danno alle coppie LGBT il diritto di poter adottare. La normativa italiana non prevede questa possibilità.