5 statement t-shirts da avere quest’estate

Cosa è una statement t-shirt? So che ve lo state chiedendo… in realtà è una semplice maglietta, che per stile o brand rappresenta un vero e proprio capo must have. Un po’ come le borse. Questa stagione le più interessanti sono quelle con le stampe che traggono ispirazione dal mondo dell’arte. Come veri e propri manifesti pop, ecco le 5 più cool dell’estate 2020.

La mitologia è un tema chiave nei disegni di Endless Joy brand che usa l’abbigliamento come vere tele per esprimere l’arte, come in questa maglietta, stampata con tre figure, insieme alla frase in latino carpe noctem, “cogliere la notte”.

Sembra una stampa astratta ma è in realtà un collage, realizzato con i tessuti in eccedenza estratti dagli archivi del marchio quella di Acne Studios in collaborazione con Daniel Silver.

Si ispira all’Ibiza degli anni ’90. Dalla collezione Loewe‘s con la boutique boho Paula’s, questa t-shirt oversize è realizzata con un colorato collage di iconici volantini dei club.

Per gli amanti dello streetwear le t-shirt di Heron Preston sono un vero e proprio must have. Questa con stampa bucolica in rosa ad esempio, è un pezzo limited edition per veri intenditori!

Foto in bianco e nero, frasi, parole… la t-shirt secondo Burberry secondo Riccardo Tisci è un omaggio all’arte e all’amore.