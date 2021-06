9 coming out Netflix in un unico video

< 1 minuto di lettura

Per celebrare il mese del Pride, Netflix ha raccolto 9 scene con al centro il coming out da alcune serie che si possono trovare sulla piattaforma.

Dal fantastico discorso di Martino e Giovanni in Skam Italia, intenti a giocare alla Play mentre il primo rivela la propria omosessualità all’amico di sempre, al meraviglioso Pose, passando per i sottovalutati Atypical e Non ho mai, il delizioso Sex Education, l’irriverente BoJack Horseman, lo storico Dawson’s Creek, il seguitissimo Stranger Things e lo spassoso Brooklyn Nine Nine.

Prendetevi 10 minuti di tempo e preparate i fazzoletti, senza dimenticare le 30 serie e show LGBT Netflix da noi consigliate.