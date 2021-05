30 serie e show LGBTQ che puoi vedere ora su Netflix

GLAAD ha descritto Netflix come una società che “sta facendo passi da gigante” in termini di rappresentazione della comunità LGBTQ: è la piattaforma di streaming che, più di altre, ospita produzioni che mettono al centro, e non soltanto in ruoli marginali, personaggi queer. Ma basta digitare “LGBT” nella barra di ricerca su Netflix per accorgersene. Tra show, reality, film, serie tv, cartoni e serie animate se ne contano più di 100.

In questo articolo abbiamo selezionato quelle serie e show televisivi che offrono una rappresentazione tridimensionale, verosimile di ciò che accade nel mondo reale. Narrazioni che finalmente non sono più di stampo eteronormativo e che abbandonano quei ritratti per niente accurati e pieni di stereotipi delle persone LGBT.

Troverai serie TV conosciute, ma anche alcune perle poco popolari che meritano di essere viste. Scorri su avanti per scoprire di più.

Serie LGBT su Netflix