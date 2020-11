A Queen Is Born, arriva il drag reality brasiliano Netflix – il trailer

Arriverà tra pochi giorni su Netflix un nuovo show drag interamente made in Brasil. A Queen is Born il titolo del primo reality brasiliano originale Netflix, trainato dalle celebri drag queen Gloria Groove e Alexia Twister.

D’altronde proprio in Brasile vive una delle drag più celebri del Pianeta, la 26enne Pabllo Vittar, proprio ieri vincitrice del MTV EMA 2020 come miglior artista brasiliana (per l’Italia ha vinto Diodato, ndr).

In ogni episodio di A Queen Is Born, un’aspirante drag queen potrà contare su Gloria Groove e Alexia Twister per far emergere il suo lato più glamour, creativo e audace. Alcune celebrità completano il team di esperti creato per aiutare ogni partecipante a scoprire il meglio di sé. A Queen is Born è un programma motivante su libertà, sogni realizzati, dialogo, tolleranza e divertimento, con esibizioni definite ‘mozzafiato’.