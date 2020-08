20 accessori alla moda da indossare in spiaggia e non solo

Rinunciare allo stile in spiaggia? Perchè mai! La moda offre alternative da sfoggiare sulla sabbia e non solo, un mix tra praticità e fashion che sposa perfettamente il lifestyle estivo. Ecco 20 accessori da avere ora!

Protagonista indiscusso tra i copricapo, il Bucket hat, ovvero il cappello da pescatore, tornato di moda da qualche stagione in versione streetstyle. Quello di Loewe, è un vero must have, in coloratissimo tie-dye, la stampa più cool dell’estate, e con tesa larga.

Immancabili le borse, pensate per contenere tutto il necessario da portare in spiaggia ma perfette anche in città. Da quelle in tessuto tecnico, resistenti e versatili, a quella estiva, un pezzo da collezione, vista in passerella da Cèline (sopra) in puro stile riviera italiana, realizzata in paglia intrecciata.

Le borse non fanno per voi? Perchè non osare con un modello di occhiali da sole coloratissimi allora? Per colorarvi le giornate, o per indossare qualcosa di diverso dalle solite montature nere o tartarugate, quelli di Versace, in arancio pop con logo oro sulle aste sono l’ideale.

I portamonete “da collo” sono la tendenza indiscussa di quest’anno. Si ispirano un pò a quei discutibili lacci che usavamo nei primi 2000 per appendere chiavi, cellulare o chissà cosa, ma questa volta sono decisamente più belli. Da avere assolutamente quelli di Jacquemus (sopra).

I sandali sono le scarpe estive per eccellenza. Lo so, state pensando già a chi le indossa con i calzini, ma niente paura, ci dissociamo fortemente da questa scelta. I più cool di stagione sono quelli in tessuto tecnico proposti da Suikoke.