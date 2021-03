Regno Unito, ecco Alan Turing sulla banconota da 50 sterline: l’ufficialità della Banca d’Inghilterra

2 minuti di lettura

A quasi due anni dal primo annuncio, la Banca d’Inghilterra ha finalmente diffuso il prototipo della nuova banconota da 50 sterline con il volto di Alan Turing, genio matematico perseguitato perché omosessuale. La banconota, che sull’altro lato vede ovviamente la Regina Elisabetta II in tutto il suo splendore, entrerà in commercio il 23 giugno, compleanno di Turing, nato il 23 giugno del 1912.

Alan Turing è stato un matematico eccezionale, è considerato da molti il ​​padre dell’informatica moderna, il cui lavoro ha avuto un impatto enorme sul modo in cui viviamo oggi. Oltre ad essere stato eroe di guerra, i contributi di Alan Turing sono stati di vasta portata e a dir poco sconvolgenti, avendo dato vita ad una serie di tecniche per violare i cifrari tedeschi nel corso della Seconda Guerra Mondiale, contribuendo in maniera determinante alla caduta di Adolf Hitler.

Eppure venne perseguitato dal governo inglese perché dichiaratamente omosessuale, arrestato nel 1952, condannato per aver ammesso una relazione sessuale con un 19enne e costretto a scegliere tra una pena a due anni di carcere o la castrazione chimica mediante assunzione di estrogeni. Per oltre un anno Turing si sottopose a trattamenti che provocarono in lui un calo della libido e lo sviluppo del seno (ginecomastia), portandolo al suicidio all’età di 41 anni appena, nel 1954.

La regina ha concesso a Turing la grazia postuma nel 2013, dopo quasi 60 anni. La vita di Turing è stata raccontata nel film The Imitation Game, campione d’incassi e con Benedict Cumberbatch nei panni del genio.

L’attore Stephen Fry ha definito le banconote con Turing “un altro passo nell’atteso riconoscimento da parte della nostra nazione di questo grandissimo uomo”. La Banca d’Inghilterra ha inoltre completato l’annuncio issando la bandiera arcobaleno sulla sua sede di Londra.