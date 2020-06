Tutti contro Alessandro Di Battista: NESSUNO tocchi il Pride, simbolo di orgoglio, libertà e resistenza

Le gratuite parole di Alessandro Di Battista nei confronti del Pride hanno scatenato un fiume di critiche. Scontato, probabilmente persino voluto dall’ex deputato del Movimento 5 Stelle, evidentemente a caccia di polemiche per strappare una prima pagina di giornale, un servizio al telegiornale, un’intervista radiofonica o una comparsata televisiva.

“Ricordano coloro che pretendono di ottenere un miglioramento dei diritti civili per gli omosessuali esibendosi in volgari forme di trasgressione durante i Gay Pride”, ha scritto Di Battista sui social nell’attaccare chi vuole la regolamentazione della produzione e della vendita della cannabis osando però farsi i selfie con una canna in mano. A dir poco ardito il paragone con il Pride, che a suo dire sarebbe evidentemente limitato da ‘volgari forme di trasgressione’.

Da parte del Roma Pride è arrivata una pronta e ironica replica: “Sylvia Rivera, Harvey Milk, Marsha P. Jonhson, Stormè DeLarverie, scansatevi… che ne sapete voi di come si lotta per i diritti? Meno male che in Italia, nel 2020, abbiamo Alessandro Di Battista che ce lo spiega…. Sobrie ci vuole, senza “volgari trasgressioni” nei nostri Pride. E allora proviamo a rispondergli, con tutta l’educazione di cui siamo capaci, parafrasando la zia Karl: SOBRIA CI SARAI, NOI SIAMO FA-VO-LO-SE!”.