Alessandro Zan smaschera 10 fake news sulla legge contro l’omotransfobia e la misoginia – video

“Mi avete scritto in tanti sull’argomento, e approfitto di questa occasione per rispondervi: il ddl Zan verrà votato in Aula la prossima settimana, a partire da martedì pomeriggio“. Ad annunciarlo su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico, che ha così ufficializzato quanto detto giorni fa da Alessandro Zan, deputato Pd nonché relatore della legge contro l’omotransfobia e la misoginia.

Zan che ha voluto smascherare 10 ‘celebri’ fake news sul ‘suo’ DDL, in redazione a LaRepubblica insieme al collega Pasquale Quaranta, “in questi mesi diffuse ad arte da chi non vuole la legge contro l’omotransfobia e la misoginia, agitando paure ed evocando fantasmi liberticidi. Ecco la verità su dieci enormi bufale che sentiamo ripetere quotidianamente. Facciamo chiarezza“, ha precisato il deputato, che ha così voluto rimarcare, punto per punto, verità e menzogne sul DDL tra pochi giorni finalmente alla Camera dei Deputati.