DDL Zan, il 27 ottobre il ritorno alla Camera della Legge contro l’Omotransfobia – è ufficiale

Martedì prossimo, il 27 ottobre, la legge contro l’omotransfobia e la misoginia tornerà in Aula alla Camera dei Deputati, dopo il rinvio causa Covid-19 dovuto sopportare questa settimana.

Ad annunciarlo sui social Alessandro Zan, deputato Pd nonché relatore della legge.

Il presidente della Camera e la conferenza dei capigruppo ha calendarizzato l’arrivo in aula della legge per il 27 ottobre. Ora salvo colpi di scena speriamo che approdi in aula martedì, ma confido di sì, si partirà dal voto per respingere le pregiudiziali di costituzionalità presentate da Lega e Fratelli d’Italia con l’obiettivo di affossare la legge. Questo sarà il primo scoglio da superare, poi ci saranno gli 800 emendamenti ostruzionistici sempre presentati dalle opposizioni. Sintonizziamoci tutti per martedì 27 ottobre, per questa grande battaglia di civiltà.