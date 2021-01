Alessandro Zan smonta le fake news di Giorgia Meloni: “Libera di rimanere nel tuo Medioevo”

Anche nel pieno di una folle crisi di governo, Giorgia Meloni ha trovato tempo e modo per diffondere conclamate fake news nei confronti della legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo. “Solidarietà al parroco di Caivano don Maurizio Patriciello, accusato dall’Arcigay di Napoli di “vomitare odio” ed essere uno “speculatore sociale” solo per aver espresso la sua posizione sulla decisione del Governo di reintrodurre “genitore 1” e “genitore 2”“, ha scritto sui social la leader di Fratelli d’Italia, riportando uno stralcio di articolo firmato Famiglia Cristiana, per poi affondare il colpo diffondendo menzogne. Come sempre, solo e soltanto menzogne.

È esattamente questa la censura dei tolleranti di professione, gli stessi che vorrebbero col ddl Zan introdurre un reato di opinione per punire, mettere in carcere e rieducare chi non piega la testa al pensiero unico. Una follia che continueremo a combattere perché la libertà non può essere discriminata.

“Reato di opinione” che non esiste, come più volte detto, spiegato, ribadito. Ma da Fratelli d’Italia continuano a cavalcare questa schifosa bugia, mentendo sapendo di mentire, pur di affondare una legge di civiltà che la stragrande maggioranza del resto d’Europa ha da tempo adottata. Tra le altre cose anche la ‘news’ di “genitore 1 e genitore 2” è clamorosamente fake, perché sui documenti d’identità dei minori “padre” e “madre” verranno sostituiti con “genitore o chi ne fa le veci“, come ampiamente richiesto persino dal Garante della Privacy. Tra i like al post, e tra i commenti, spicca quello dell’ormai dichiarato sovranista Luigi Mastrangelo, ex nazionale azzurro di pallavolo. Meloni, senza pudore alcuno, continua quindi a reiterare una menzogna bella e buona, con la dura replica del relatore Pd Alessandro Zan a stretto giro.

Forse a Giorgia Meloni non è ancora chiaro, quindi la ringrazio per fornirmi questa ulteriorire possibilità di chiarimento: la legge contro l’omotransfobia contrasta le violenze e le discriminazioni, non le idee, non le opinioni. Sarà sempre libera di rimanere nel suo medioevo.

Colpita e affondata, con la triste consapevolezza che da domani mattina gli esponenti di Fratelli d’Italia continueranno comunque a diffondere bugie nei confronti del DDL Zan.