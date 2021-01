Lamorgese: “Sulla carta d’identità dei minori ci sarà scritto solo “genitori”” – e Salvini attacca

Dopo mesi e mesi d’attesa, il governo ha finalmente deciso di cancellare quella norma voluta da Matteo Salvini nel 2019, quando era ancora ministro dell’interno. All’epoca sulla carta d’Identità elettronica valida per l’espatrio per i minori di 14 anni si leggeva “1° genitore” e “2° genitore“. Salvini cambiò tutto con “padre” e “madre”, unicamente a sfregio delle famiglie arcobaleno e soprattutto di quei bimbi che hanno due papà o due mamme.

Nel corso del Question Time alla Camera di oggi, la ministra dell’interno Luciana Lamorgese ha annunciato l’imminente novità, che vedrà l’introduzione della semplice dicitura “genitori”. A riportarlo LaRepubblica.

Il 15 ottobre 2020 è stata proposta una ulteriore modifica del decreto del dicembre 2015 finalizzata a ripristinare nella disciplina di emissione della carta d’Identità elettronica la parola genitori, in sostituzione di padre e madre. Per garantire conformità al quadro normativo introdotto dal regolamento europeo e superare le problematiche applicative segnalate dal Garante dei dati personali. Il nuovo schema di decreto ha già ottenuto il concerto dei ministri di Economia e Pa ed è in attesa del parere del Garante, in seguito al quale sarà sottoposto alla Conferenza Stato-Città. Il garante della privacy ha rilevato che la dicitura padre e madre nella carta d’identità digitale ha comportato forti criticità, dal punto di vista della di protezione dei dati e della tutela dei minori, nei casi in cui i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale non siano riconducibili alla figura materna o paterna.



Il leader leghista, via social, è subito partendo all’attacco, mentendo come sua consuetidine a cavallo del benaltrismo: “Con tutti i problemi che ci sono in Italia, al governo si preoccupano di cancellare “padre” e “madre” dalla carta d’identità dei minori per sostituirli con Genitore 1 e 2. Prima vanno a casa, meglio è”.

Credit immagine cover: https://raisingchildren.net.au/.