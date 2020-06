Álvaro Fernández, aggressione omofoba ai danni del rugbista spagnolo: “Erano in 3, mi hanno rotto un dente”

Álvaro Fernández è un giocatore di rugby che ha denunciato un’aggressione omofoba ai suoi danni. Gay dichiarato ed ex fidanzato dell’attore Pepón Nieto, Álvaro ha raccontato quanto avvenuto sui social, con tanto di video denuncia.

“Mi hanno picchiato perché gay”, ha rivelato Fernández. “La gente urlava ‘Viva Vox’ e ‘Viva España “. Vox è un partito spagnolo di destra che segue cristiano-cattolici, dichiarandosi pro-vita e contrario all’aborto, al matrimonio egualitario e alle adozioni. Non si sarebbe trattata della prima aggressione omofoba per Álvaro, che ha detto di essere stato circondato da 3 teppisti e preso a calci.

I segni il rugbista li porta sul viso, con tanto di denti rotti mostrati in diretta Facebook. Anche in Spagna, come in Italia e Francia, l’omofobia nel 2019 ha ripreso a correre, con un preoccupante aumento di denunce