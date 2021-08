Ancora omofobia nel Regno Unito, coppia gay rapinata e pestata a sangue

2 minuti di lettura

Il 14 agosto scorso, Rob e Patrick, di Bicester, nell’Oxfordshire, erano a Birmingham per la festa di inaugurazione della casa di un amico. Poco più tardi hanno deciso di andare a divertirsi nel Gay Village cittadino. Non l’avessero mai fatto.

La coppia ha iniziato una spensierata conversazione con un gruppo di uomini che trasportavano dei palloncini. Dopo aver scherzato sul fatto che uno di quei palloncini fosse per un compleanno, il gruppo di quattro uomini a bordo di un SUV nero ha reagito in modo aggressivo, assalendo fisicamente sia Rob che Patrick.

“Hanno usato tutti i tipi di linguaggio volgare, compresi insulti omofobici“, ha riferito la coppia alla BBC. Patrick ha cercato di registrare l’assalto con il suo telefono, ma gli aggressori l’hanno strappato via dalle sue mani e l’hanno spinto a terra. Il suo partner ha detto alla BBC che ha trovato “scioccante” che una cosa simile sia potuta accadere nel 2021.

Dopo aver picchiato gli uomini, gli aggressori sono scappati a bordo del loro SUV con il telefono di Patrick. Un amico della coppia ha cercato di recuperarlo aggrappandosi al finestrino, ma è stato trascinato via dall’auto, provocandogli lesioni ai piedi.

Rob ha inseguito i 4 nel SUV e li ha affrontati al semaforo. Il gruppo di uomini è sceso dall’auto e ha iniziato a picchiarlo brutalmente con bottiglie di vetro, continuando a vomitargli contro insulti omofobici. Le immagini insanguinate della coppia hanno sconvolto il Regno Unito.

“Questo è orribile. Inviamo il nostro affetto e solidarietà a Ron e Patrick. Grazie a @SouthsideDist spazio sicuro che si è preso cura di loro dopo questo terribile attacco omofobico“, ha twittato il Birmingham Pride.

Linda Riley, ex direttrice del consiglio di amministrazione di GLAAD, ha aggiunto: “Mi sono svegliata oggi con questi messaggi: Ron e Patrick sono stati brutalmente attaccati fuori @MissingBarBrum la scorsa notte. Another Day, un altro orribile attacco omofobico alla comunità #LGBTQI. – Questi attacchi purtroppo stanno diventando sempre più frequenti.”

Taiwo Owatemi, deputata laburista per Coventry North West ha definito l’attacco “scioccante”: “Mostra fino a che punto dobbiamo spingerci per creare una società in cui tutti possano vivere senza paura“, ha twittato. “Spero che Rob e Patrick si riprendano rapidamente e che i responsabili di questo crimine d’odio siano assicurati alla giustizia“.

Dopo l’attacco, Rob, Patrick e il loro amico sono stati portati in un vicino ospedale. Tutte e tre le vittime sono state curate per le ferite riportate. A causa dell’attacco con bottiglie di vetro, Rob ha ricevuto 16 punti alla testa e altri sei sulla mano. Sia Rob che Patrick sono stati dimessi dall’ospedale poco dopo.

La polizia del West Midlands ha confermato che stanno indagando sull’attacco. L’ispettore Steve Lloyd, della polizia di Birmingham, ha dichiarato: “Questo è stato un attacco e una rapina assolutamente spaventosi su persone che stavano solo cercando di godersi una serata fuori nel centro città. Hanno subito abusi omofobici prima di essere feriti fisicamente e stiamo lavorando duramente per trovare i responsabili. Lavoreremo a stretto contatto con le aziende della zona e il Southside BID, per rassicurarli che stiamo prendendo molto sul serio questo spaventoso crimine d’odio“.