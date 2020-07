Anziano ‘sgrida’ un bambino che gioca con le bambole: la sua risposta è da applausi

Giovanni è un bambino di 6 anni. Ama giocare con la sua bambola. Ma ad un anziano questo non va bene, perché un bambino deve giocare con le macchinine e i soldatini. Le bambole invece sono per le bambine. Per questo lo ha così rimproverato: “Ma giochi con le bambole? Sei un maschio dovresti giocare con i soldatini“.

I genitori di Giovanni avrebbero potuto ribattere al signore, e invece il bambino ha sorpreso tutti, con la sua geniale risposta: “Sono il papà, mica la mamma!“. Giovanni, dice, è il padre del bambolotto, che ha chiamato Mario.

La botta e risposta tra l’anziano e il piccolo è stata riportata dalla pagina Facebook “Guida senza patente“. Questo canale è stato creato da un papà, che da sempre lotta contro il gender gap, ovvero la differenza sociale presente da uomo e donna, basti pensare agli stipendi non equivalenti.

Il post di Giovanni che gioca con le bambole

La pagina è molto conosciuta, seguita anche da esperti del settore. Il post in cui si racconta la storia di Giovanni, prosegue così: