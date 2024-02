Hannah Gadsby Gender Agenda, arriva lo special Netflix con comicə genderqueer. Il trailer

2 min. di lettura

Sette i talenti comici che prenderanno parte a Gender Agenda. Vediamo quali.

Asha Ward è la persona più giovane di sempre ad essere diventata autricə al Saturday Night Live, strappando una nomination agli Emmy nel 2023. Chloe Petts ha co-fondato The LOL Word, un collettivo che mette in mostra donne queer, comiche non binarie e trans. Nel 2023 ha mandato sold out il Soho Theatre. Lə scrittricə ed editorialista canadese-americanə DeAnne Smith è una presenza fissa sulla scena della commedia queer da diverso tempo. Nel 2008 ha vinto il premio come miglior esordiente al Sydney Comedy Festival ed è statə nominatə come miglior esordiente ai Canadian Comedy Awards. Krishna Istha ha co-sceneggiato la quarta stagione di Sex Education. Artista, sceneggiatore, regista teatrale e comico, vive a Londra. Mx Dahlia Belle, infine, si definisce “esilarante, un pasticcio, l’adorabile principessa della commedia“. Belle ha co-fondato il Queer Comedy Festival di Portland. Nel 2021 criticò pubblicamente Chappelle definendo il suo spettacolo come “obsoleto, transfobico e, francamente, hackerato”.